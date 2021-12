Buda: drugi nabór do Programu Inwestycji Strategicznych - w grudniu

Jeszcze w grudniu tego roku ruszy drugi nabór wniosków do Programu Inwestycji Strategicznych - zapowiedział w środę w Sejmie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodał, że w kolejnej turze programu do samorządów powinno trafić ok. 20 mld zł.

"Można się spodziewać, że Polska lokalna w najbliższym czasie będzie wielkim placem budowy" - mówił wiceminister, odpowiadając posłom, którzy pytali go o źródła finansowania inwestycji w małych i średnich miastach oraz w gminach wiejskich.

Buda powiedział, że jednym z takich źródeł jest "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych", którego budżet ma wynieść ok. 100 mld zł. Przypomniał, że w wyniku pierwszego naboru wniosków, do jednostek samorządu terytorialnego trafiło ok. 23 mld zł. Zapowiedział, że jeszcze w grudniu ruszy drugi nabór, "najprawdopodobniej na podobną kwotę", a jego rozstrzygniecie ma nastąpić do końca lutego 2022 r.

Buda wskazał, że w przyszłym roku planowane są jeszcze dwa nabory.

Podsumowując efekty pierwszego naboru wiceminister powiedział, że 95 proc. samorządów, które złożyły wnioski, otrzymało wsparcie. Zaznaczył, że tylko kilkadziesiąt jednostek nie dostało pieniędzy i były to głównie te, które "przeszacowały swoje oczekiwania względem programu".

Dodał, że kolejnym źródłem finansowania, z którego korzystają samorządy, są środki z programu Rozwój Lokalny, którego budżet to ok. 117 mln euro, z czego 100 mln euro stanowią środki z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Pozostałe ok. 17 mln euro to wkład krajowy. Z informacji przedstawionej przez wiceministra wynika, że pomoc z programu Rozwój Lokalny otrzymało 29 miast, m.in. Żywiec, Cieszyn czy Zawiercie. Przypomniał, że zainteresowanie programem jest bardzo duże m.in. dlatego, że wnioskodawcy nie wnoszą wkładu własnego.

"Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja.

Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST, mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym jeden bez kwotowego ograniczenia, jeden, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł, oraz jeden, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 5 mln zł.

