Buda: działania ws. Funduszu Odbudowy są teraz po stronie Komisji Europejskiej

Działania ws. Funduszu Odbudowy są teraz po stronie Komisji Europejskiej, to pozyskanie funduszy na rynkach finansowych oraz ocena i zatwierdzenie Krajowych Planów Odbudowy wszystkich państw wspólnoty - powiedział w poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek decyzję unijnych liderów dotyczącą zwiększenia zasobów własnych w budżecie UE. To kolejny krok, po podpisaniu ustawy ratyfikacyjnej, pozwalający na uruchomienie środków z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, obecny podczas uroczystości ratyfikacji w Pałacu Prezydenckim, podkreślił w późniejszej rozmowie z dziennikarzami, że proces ratyfikacyjny po stronie Polski został ukończony, a do KE trafił cały Krajowy Plan Odbudowy.

"Teraz działania po stronie KE - zarówno uzupełnienie funduszy o środki i pozyskanie ich na rynkach finansowych, po drugie - ocena KPO i ich zatwierdzenie" - wskazał. Buda wyraził przekonanie, że w ciągu kilku miesięcy KE zakończy te procedury, natomiast dokładny termin trudny jest do wskazania.

"Rozporządzenie mówi jasno - KE ma dwa miesiące na ocenę planów (KPO), jednocześnie pozyskuje środki po ratyfikacji. Zakładamy, że w sezonie letnim te procesy będą kończone, 13-procentowe zaliczki będą prawdopodobnie przekazywane równolegle dla każdego z krajów" - powiedział Buda.

W jego ocenie, krócej będzie trwała procedura zatwierdzania KPO niż pozyskiwanie finansowania i osiągniecie gotowości do ich przelewania.

Pytany, czy jest możliwe, że środki z Funduszu Odbudowy pojawią się Polsce "dopiero we wrześniu", Buda przekazał, że z rozmów z KE wynika, że procedura oceny KPO powinna zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy.

Decyzja dotycząca zwiększenia zasobów własnych UE to efekt ubiegłorocznego, grudniowego szczytu UE, podczas którego 27 krajów członkowskim zawarło bezprecedensowe porozumienie, by utworzyć poza standardowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi specjalny instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 nazywany potocznie Funduszem Odbudowy. Żeby jednak Fundusz Odbudowy został uruchomiony, podobnie jak środki z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat, z czego ok 520 mld zł stanowić będą środki z wieloletniego budżetu, a ok. 250 mld zł z Funduszu Odbudowy. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został przez polski rząd wysłany do Komisji Europejskiej 3 maja.

Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę, w której parlament wyraża zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji decyzji Rady o systemie zasobów własnych UE. Ustawa została tego samego dnia opublikowana w Dzienniku Ustaw, a w sobotę wzła w życie. Sejm uchwalił ją 4 maja, w czwartek poparł ją Senat.

