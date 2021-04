Buda: jest szansa, że rząd będzie dyskutować w środę o Krajowym Planie Odbudowy

Jest szansa, że Rada Ministrów będzie dyskutować w środę o 11.00 o Krajowym Planie Odbudowy - powiedział wiceminister resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Według jego przewidywań Sejm mógłby głosować nad KPO w połowie maja.

Buda w środę był pytany w radio Tok FM o harmonogram prac nad KPO i kiedy dokumentem zajmie się Sejm. Wyraził przekonanie, że Sejm będzie głosował Fundusz Odbudowy w maju. "Myślę, że ok. połowy maja. Dzisiaj jest też szansa, że będzie na ten temat debata na Radzie Ministrów o 11. Proces trwa. (...) Dzisiaj będzie dyskusja, być może nawet głosowanie nad KPO na Radzie Ministrów czy dokładnie nad ustawą o ratyfikacji decyzji Rady" - powiedział.

Wiceminister zapytany, czy opinia publiczna w Polsce pozna treść Krajowego Planu Odbudowy przed przesłaniem go do akceptacji Komisji Europejskiej, odpowiedział: "Jest tak w procedurze, że Rada Ministrów przyjmuje ten dokument. Przed wysłaniem do Komisji oficjalnym - bo oczywiście Komisja go ma w różnych wersjach, które podlegają modyfikacjom - będzie on stawał na Radzie Ministrów. Wówczas będzie do pokazania opinii publicznej". Zakłada, że będzie to pod koniec kwietnia. "Bo prace trwają do samego końca. Tam jest dużo technikaliów, które należy przygotować. Żmudnej pracy, której nie widać: współczynniki makro, oceny, analizy, to wszystko trzeba dołączyć do KPO" - mówił. Powiedział, że Plan jest praktycznie gotowy i "pod koniec kwietnia - 28, 29 będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów".

Buda na pytanie, czy w KPO znajdą się ustalenia dotyczące Komitetu Monitorującego, czyli instytucji, która ma czuwać nad wydawaniem pieniędzy, stwierdził, że tak. "Myśmy zapowiedzieli pewne ustępstwa na rzecz samorządów i przedstawicieli przedsiębiorców i NGO. I dotrzymamy słowa" - powiedział. Zaznaczył, że KPO nie musi zawierać szczegółów dotyczących systemu wdrażania. "Cała nomenklatura dotycząca wdrażania będzie w ustawie wdrożeniowej, o systemie wdrażania KPO" - powiedział. Podkreślił, że ta ustawa będzie potrzebna prawdopodobnie ok. sierpnia, gdy zacznie się wdrażanie planu i wypłynie pierwsza zaliczka z KPO po ratyfikacji.

"Założenia pokażemy pod koniec maja, bo prace analityczne już trwają. Po 30 kwietnia dynamicznie się będziemy tym zajmować" - zapewnił.

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl