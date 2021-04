Buda: jest szansa, że rząd we wtorek zajmie się ustawą ws. Funduszu Odbudowy

Jest szansa, że ustawa w sprawie Funduszu Odbudowy będzie przedmiotem prac wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów, a jej ratyfikacja przez parlament odbędzie się w maju - powiedział w poniedziałek wiceminister resortu funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, państwa członkowskie, w tym parlamenty narodowe, muszą zatwierdzić decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE.

Buda był pytany w Polsat News o to, czy istnieje scenariusz, żeby ratyfikację tej ustawy w parlamencie przesunąć do czerwca, może lipca.

"Jest szansa, że ta ustawa będzie przedmiotem prac na Radzie Ministrów najbliższej, czyli jutro, a ratyfikacja będzie w maju. I wszystko na to wskazuje, że będziemy w maju procedować tę ustawę" - powiedział Buda.

Jak dodał, 17 na 27 krajów już zatwierdziło decyzję unijnych liderów dot. zwiększenia zasobów własnych UE. "Także jesteśmy w środku stawki. I w terminie na pewno będziemy tutaj to ratyfikowali" - zapewnił wiceminister.

Buda przypomniał, że potrzebna jest "ratyfikacja zwykłą większością przez parlament".

W grudniu ub.r. przywódcy państw UE porozumieli się w sprawie wieloletniego budżetu Unii na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy gospodarek państw członkowskich po epidemii COVID-19. W ramach unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji ponad 57 mld euro. Podstawą do sięgnięcia po te środki będzie Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl