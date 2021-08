Buda: każdy samorząd w 2022 r. otrzyma większe środki

Każdy samorząd w 2022 r. otrzyma większe środki. Algorytm mechanizmu gwarantującego stabilność samorządów będzie działał automatycznie, biorąc pod uwagę wydatki i liczbę mieszkańców - powiedział w czwartek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Buda w rozmowie z Programem 1 Polskiego Radia pytany był o zawarty w Polskim Ładzie mechanizm gwarantujący stabilność finansową samorządów. "To będzie absolutnie automatyczne narzędzie, algorytm, które będzie brał pod uwagę wydatki i liczbę mieszkańców" - powiedział wiceminister. "Każdy samorząd otrzyma większe środki w 2022 r." - dodał.

Według Budy ustawa, która ma wprowadzać mechanizm, niebawem pojawi się w Sejmie. "Przeprowadzimy ją przez parlament" - zadeklarował.

"Decyzja rządu o przekazaniu dodatkowych 8 mld zł dla samorządów jest game changerem i cieszę się z decyzji premiera Mateusza Morawieckiego" - dodał Buda.

W środę w Kamieńcu Ząbkowickim premier przedstawił program dla samorządowców - Samorządowy Polski Ład. Wśród rozwiązań są m.in. dodatkowe 8 mld zł przekazane jeszcze w IV kwartale 2021 roku.

Według kancelarii premiera po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz rozwiązań stabilizujących i wzmacniających finanse samorządów w 2022 r. samorządy osiągną dochody z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej na poziomie ok. 146 mld zł. Dochody mają być wyższe o 4,3 proc. od dochodów prognozowanych przez same jednostki samorządu terytorialnego. Według KPRM wzrost dochodów jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść 9,6 proc.

Ponadto, wśród docelowych rozwiązań stabilizujących znalazły się: gwarancja dochodów dla samorządów, czyli gwarantowany poziom dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT i CIT co najmniej na poziomie roku poprzedniego, wprowadzenie reguły stabilizacyjnej, zgodnie z którą dochody samorządów mają być mniej podatne na wahania cyklu koniunkturalnego oraz uproszczenie systemu tzw. janosikowego i oparcie go na aktualnych dochodach roku bieżącego z CIT oraz PIT.

Wśród rozwiązań proinwestycyjnych Polskiego Ładu dla samorządów znalazło się: wprowadzenie nowej części subwencji ogólnej - części rozwojowej, która obejmuje stałe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w obszarze inwestycyjnym oraz subwencję ustalaną na podstawie zobiektywizowanego algorytmu uwzględniającego poziom wydatków jednostek samorządu terytorialnego oraz liczbę mieszkańców, a także Rządowy Fundusz Polski Łady: Program Inwestycji Strategicznych obejmujący zwiększenie skali inwestycji publicznych poprzez bezzwrotne dofinansowanie, promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a wysokość wsparcia inwestycji z programu wyniesie od 80 do 95 proc. wartości zadania.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

