Buda: Komitet monitorujący KPO będzie wzorowany na istniejącym od 2004 r. systemie

Komitet monitorujący KPO, będzie wzorowany na istniejącym od 2004 r. systemie kontrolującym wydatkowanie środków unijnych - powiedział w poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodał, że od 5 lat nie było nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z UE.

Pytany w TVN24 o sprawiedliwy podział środków z Funduszu Odbudowy dla wszystkich samorządów bez względu na barwy polityczne, wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej wskazał, że wydatkowanie środków europejskich, jest zupełnie innym systemem niż system wydatkowania środków krajowych, które rządzą się innymi kryteriami.

Dodał, że Polska jest kilkanaście lat w UE, a od pięciu lat obecny rząd nadzoruje wydatkowanie środków UE, i - jak podkreślił, "w tym czasie nie było żadnych nieprawidłowości w wydatkowaniu". "System wydatkowania środków europejskich jest bardzo sformalizowany i bardzo transparenty" - zaznaczył.

Na pytanie, czy będzie jakiś system kontroli wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy, Buda odpowiedział, że już jest system monitorujący wydatkowanie środków unijnych, który istnieje od 2004 roku i doskonale funkcjonuje, a weryfikuje go OLAF, KE i KAS.

"My się na nim będziemy wzorować" - wskazał.

Jak wyjaśnił, Komitet Monitorujący KPO, będzie wzorowany na Komitecie Monitorującym do umowy partnerstwa, czyli polityki spójności, czyli do tych środków europejskich, które mamy od 2004 roku" - powiedział. "To będzie bardzo podobny komitet" - zapowiedział.

Dodał, że kto będzie chciał uczestniczyć w tym Komitecie, będzie mógł. "Nie będzie ograniczeń" - zaznaczył Buda.

Polska z unijnego budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł w ciągu kilku lat, z czego ok. 520 mld zł stanowić będą środki z wieloletniego budżetu, a ok. 250 mld zł z Funduszu Odbudowy. Podstawą do wypłaty środków z Funduszu Odbudowy jest Krajowy Plan Odbudowy, który został wysłany przez polski rząd do Komisji Europejskiej 3 maja.

