Buda: mobilizujemy KE, aby jak najszybciej zatwierdziła polski KPO

Polska mobilizuje Komisję Europejską, aby jak najszybciej zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy - wynika z piątkowej wypowiedzi wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy na antenie TV Republika.

Zdaniem Budy jest szansa na zatwierdzenie KPO przez Komisję Europejską we wrześniu.

"Na ten moment około 7-8 krajów ma zatwierdzone swoje plany odbudowy i dostało zaliczki. Mobilizujemy Komisję Europejską, żeby te działania w stosunku do Polski, do polskiego KPO był jak najszybsze, bo mamy ten komfort, że dokument został już wynegocjowany, uzgodniony. Dzisiaj tylko po stronie Komisji Europejskiej leży jego zatwierdzenie i przekazanie do kolejnych gremiów, które muszą w tej procedurze zatwierdzenia uczestniczyć" - powiedział Buda.

Wiceminister poinformował, że w sierpniu jest niewielka szansa na zatwierdzenie polskiego KPO, ponieważ Komisja Europejska nie pracuje w sierpniu, który jest miesiącem wolnym.

"Liczymy na wrzesień, jako ten czas, w którym wszystkie plany będą zatwierdzone, te które (...) są kompletne. Niektóre kraje mają jeszcze niewynegocjowane plany. (...) Teraz wszystko leży po stronie komisji, a my ją możemy mobilizować" - stwierdził wiceminister.

W ubiegłym tygodniu rzecznik KE Eric Mamer powiedział, że nie ma ram czasowych, jeśli chodzi o termin ewentualnej decyzji KE ws. polskiego KPO. Jednak, jak wskazał Buda, ustalony z Polską termin na zatwierdzenie KPO minął 1 sierpnia.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

