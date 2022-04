Buda: następne spotkanie ws. KPO - 5 maja

Decyzją premiera nadal prowadzę rozmowy dot. Krajowego Programu Odbudowy; następne spotkanie w tej sprawie zaplanowano na 5 maja - powiedział w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Minister Buda pytany był w środę na antenie radiowej Trójki o postępy w rozmowach z UE dotyczące zatwierdzenia KPO.

"Znam stan negocjacji. Pozwala mi to być optymistą w tej sprawie, natomiast wielokrotnie obserwowałem podczas tego procesu negocjacyjnego regresy, które były dramatyczne, bo cofały sprawę o kilka miesięcy. Nie dam sobie palca ani ręki odciąć za to, czy to będzie za tydzień, za dwa czy za pięć" - powiedział szef MRiT.

"Ja wiem, że sprawę zostawiłem do momentu powołania na urząd ministra rozwoju w zaawansowaniu 95-procentowym. Jest to 5 proc. na stole, ale nadal decyzją pana premiera będę prowadził te rozmowy. Następne spotkanie mamy 5 maja" - dodał Buda.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać pieniądze z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów i o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

Latem ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej SN zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński; także premier Mateusz Morawiecki mówił, że ta izba zostanie zlikwidowana.

Na początku kwietnia komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpoczęła prace nad dwoma projektami dotyczącymi zmian w SN, autorstwa prezydenta i posłów PiS. Zdecydowano, że projektem bazowym będzie propozycja prezydenta Andrzeja Dudy.

