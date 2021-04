Buda: nie ma jeszcze decyzji ws. zamiany terminów w projekcie dotyczącym OFE

Nie ma jeszcze decyzji, czy w związku z opóźnieniem prac w Sejmie zmieniać terminy zapisane w projekcie ustawy o likwidacji OFE i przekazaniu składek na ZUS lub IKE - oświadczył wiceminister funduszy Waldemar Buda. Ustawa miała wejść w życie 1 czerwca.

Jak podkreślił wiceminister, jest decyzja, że projekt będzie kontynuowany. Jednak nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie opóźniony.

"Kalendarz parlamentarny wskazuje, że czasu jest bardzo mało. W najbliższym czasie podejmiemy decyzję, czy będziemy jeszcze próbować realizować terminy zapisane w projekcie ustawy. Jest to możliwe, bo mamy jeszcze przeszło miesiąc" - stwierdził Buda na konferencji prasowej.

Jak dodał, "ewentualnie zaproponujemy nowelizacje przepisów, aby termin przesunąć o miesiąc lub dwa".

Trzecie czytanie projektu miało się odbyć 20 kwietnia, ale zostało zdjęte z porządku obrad.

Rządowy projekt zmian w ustawach w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne zakłada, że każdy uczestnik OFE od 1 czerwca miałby do wyboru dwie możliwości.

Domyślnie będzie to przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE) przy pobraniu z nich 15 proc. w formie - jak to określa rząd - opłaty przekształceniowej. Pieniądze te będą dziedziczone, ale dalsze wpłaty na IKE będą wyłącznie dobrowolne; nie trafią tam już żadne części późniejszych składek emerytalnych.

Druga możliwość to złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków na rachunek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Te pieniądze przestają być dziedziczone. Zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Zgodnie z projektem powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE staną się towarzystwami funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE przekształcą się w SFIO. Aktywa netto OFE zostaną przekazane na IKE prowadzone w SFIO przez TFI.

