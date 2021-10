Buda: nieprzekazanie KPO jakiemuś krajowi sprzeczne z decyzją Rady UE

Nieprzekazanie KPO któremukolwiek krajowi jest sprzeczne z decyzją Rady UE o zasobach własnych - powiedział w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Nie może być sytuacji, w której jakiś kraj nie dostanie środków z KPO - dodał.

Buda w programie "Graffiti" Polsat News został zapytany o to, czy po wtorkowej debacie w PE z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego Polska jest bliżej otrzymania pieniędzy z KPO. "Ursula von der Leyen wymieniła trzy (...) narzędzia, które potencjalnie są do wzięcia pod uwagę, które wobec Polski mogą być zastosowane. Żaden z nich nie dotyczył blokowania KPO" - powiedział Buda.

Premier Morawiecki wziął we wtorek udział w debacie "Kryzys praworządności w Polsce a prymat prawa unijnego", zorganizowanej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym. W debacie uczestniczyła także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Zdaniem Budy, "nie może być sytuacji, w której jakiś kraj nie dostanie środków z KPO". "Przecież spłata tych środków z KPO będzie w związku z nowymi podatkami, obciążeniami, które się pojawią i dochodami własnymi KE. W związku z tym my byśmy wtedy nie pozwoli na to, żeby nowe tego typu daniny wprowadzić. Każdy ma świadomość tego, że nie można nie dać, nie przekazać środków. Jedynym narzędziem Komisji w tej sprawie jest przedłużanie. Jak długo to będzie trwało? To jest pytanie do KE, do przewodniczącej KE" - mówił Buda.

Dopytywany, kiedy do Polski mogą trafić środki z KPO, odparł: "Ciężko mi składać kolejne deklaracje co do terminu, jeżeli on nie leży po mojej stronie". "W mojej ocenie, jeżeli tylko ta dyskusja przycichnie, jeżeli tylko będzie klimat do tego, to KPO będzie zatwierdzony, bo wszyscy wiedzą, że musi być zatwierdzony" - powiedział wiceminister.

"Nie chcemy uzależniać środków europejskich, a szczególnie Funduszu Odbudowy, od elementu reformy wymiary sprawiedliwości" - dodał.

W jego opinii "nieprzekazanie KPO któremukolwiek krajowi jest sprzeczne z decyzją Rady o zasobach własnych". "Jeżeli dochodziłoby później do wspólnej spłaty zobowiązań wynikających z funduszu, to my w tym nie będziemy partycypować, jeżeli Fundusz Odbudowy nie będzie. Jeżeli mamy zobowiązania dotyczące klimatu, będziemy dużo bardziej selektywni, jeśli chodzi o te propozycje, jeżeli Funduszu Odbudowy nie będzie" - zapowiedział Buda. Wyjaśnił, że Fundusz Odbudowy ma również realizować Zielony Ład. "Nie będzie Zielonego Ładu, jeśli nie będzie Funduszu Odbudowy i wszyscy to wiedzą, więc tych środków nie można zablokować" - oświadczył Buda.

Szefowa KE w trakcie debaty przestrzegała, że "praworządność to spoiwo, które łączy naszą Unię". "Nie pozwolimy, aby nasze wspólne wartości były naruszane. Komisja będzie działać. Opcje są wszystkim znane. Pierwszą opcją są działania związane z procedurą naruszenia, gdzie będziemy w sposób prawny kwestionować wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Kolejna opcja to mechanizm warunkowości i inne narzędzia finansowe" - mówiła.

Morawiecki we wtorek w TVP Info powiedział, że "Polska przedłożyła Krajowy Plan Odbudowy zgodnie z terminami, został on zatwierdzony od strony technicznej również zgodnie z terminami". "Oczekujemy teraz, że zgodnie z regulaminem, który Komisja (Europejska) sama opracowała, zostanie on przyjęty" - powiedział premier.

Przyjęcie KPO przez Komisję jest konieczne, by Polska otrzymała pieniądze z Funduszu Odbudowy. Polska ma mieć do dyspozycji ok. 58 mld euro.

