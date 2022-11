Buda: nowoczesne technologie będą miały wsparcie rządu

Nowoczesne technologie, które rozwijają się na całym świecie i u nas są adaptowane, będą miały wsparcie rządu – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który w środę uczestniczył w Rethink Digital Summit organizowanym przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

"Nowoczesne technologie, które rozwijają się na całym świecie i u nas są adaptowane, będą miały wsparcie rządu - będziemy finansować je ze środków publicznych. Będziemy wspierać te procesy z punktu widzenia programów dedykowanych przedsiębiorcom. W piątek Komisja Europejska zatwierdziła program rozwoju cyfrowego, czyli ponad 2 mld euro dedykowane na ten cel. Oczywiście, to środki na prosty rozwój internetu szerokopasmowego w częściach +czarnych plam+, ale myślę, że również na nowoczesne technologie" - podkreślił Waldemar Buda, który w środę uczestniczył w Rethink Digital Summit w Łodzi.

Wydarzenie organizowane przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną (ŁSSE) poświęcone zostało transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i instytucji. Dyskutowano na nim o najnowszych trendach rynkowych; omawiano takie zagadnienia jak metaverse, blockchain, robotyka i automatyka oraz cyberbezpieczeństwo. Wśród gości były młode firmy technologiczne, inwestorzy i partnerzy ŁSSE, instytucje biznesowe i okołobiznesowe.

"W bardzo trudnym czasie kryzysu energetycznego spotykamy się z ogromnymi wyzwaniami i postępującym procesem digitalizacji oraz wprowadzaniem nowych technologii w biznesie. Tradycyjne myślenie o biznesie odchodzi do lamusa; nie ma dziedziny działalności gospodarczej, do której nie dałoby się adaptować nowoczesnych technologii - od najbardziej skomplikowanych po bardzo praktyczne, które nie tylko dają szansę na rozwój, ale też upraszczają wiele procesów" - zaznaczył minister rozwoju i technologii.

Zdaniem Budy, przedsiębiorcy powinni mieć podwójną ofertę - z jednej strony dotyczącą doradztwa w dziedzinie technologii, a z drugiej - finansowania.

"Stąd nasza propozycja, że będziemy finansować tego typu rozwiązania w przedsiębiorstwach ze środków europejskich. Już w najbliższym roku wdrażane będą pierwsze konkursy, m.in. także przez ŁSSE. Jeżeli mówimy o blockchain czy metaverse to są to pojęcia i technologie, jakie będzie można wprowadzać w przedsiębiorstwach dzięki środkom europejskim" - zaznaczył.

Jak dodał, wprowadzanie nowych technologii w gospodarce to zjawisko powszechne w Europie Zachodniej.

"My nie tyle możemy wykorzystywać te technologie, ale musimy w tym być. 200 mld euro, które Niemcy proponują dla swojej gospodarki to nie tylko zadośćuczynienie za kryzys energetyczny, który jest tam obecnie gigantyczny, ale również na nowe technologie. A więc my także musimy tam być. Dzisiaj komunikat jest jasny: będziemy przedsiębiorców w tym wspierać" - podkreślił minister.

Wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz poinformowała, że jednym z elementów wsparcia UE, o którym wspomniał minister Buda, będzie rozwijany w przyszłym roku w ŁSSE European Digital Innovation Hub, czyli R_ed. Będzie to hub innowacji cyffrowych oferujący wsparcie małym i średnim firmom w procesie przechodzenia na gospodarkę cyfrową.

"Jesteśmy gotowi do współpracy z przedsiębiorstwami, które czują deficyt szkoleń wiedzy, które chcą poprawiać sytuację jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo i gospodarkę cyfrową. To ogromna przestrzeń do zagospodarowania - wiemy, że te firmy tego potrzebują" - dodał prezes ŁSSE Marek Michalik.

Przypomniał, że obecnie na terenie siedziby głównej ŁSSE trwa budowa wspomnianego hubu. "W nowym budynku po raz pierwszy w Łodzi zastosowane zostaną rozwiązania związane z technologiami metaverse i blockchain" - dodał.

Jak zauważył prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, takie technologie jak blockchain czy sztuczna inteligencja pomagają obecnie polskim przedsiębiorcom nie tylko nadążyć za światową konkurencją, ale tworzyć produkty i usługi konkurujące na globalnym rynku.

"Wszystkie te technologie są spinane jednym wielkim wyzwaniem, jakim jest cyberbezpieczeństwo. Jest ono kluczowe zarówno dla rozwoju przedsiębiorstw, jak i samego państwa. Wojna w Ukrainie postawiła nas na froncie walki - także w cyberprzestrzeni; pokazała jak kluczowe dla naszej przyszłości są inwestycje w cyberbezpieczeństwo" - podkreślił.

Druga część Rethink Digital Summit odbędzie się w czwartek w Warszawie; jego tematyka dotyczyć będzie zagadnień: digital transformation, IoT oraz rozwiązań chmurowych.

Rząd chce oszczędzić miliardy. Decyzja na czym, do końca miesiąca

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl