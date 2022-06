Buda o ewentualnym przedłużeniu tarczy antyinflacyjnej: decyzja w październiku

Decyzja będzie podejmowana w październiku - wskazał w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, pytany o ewentualne przedłużenie tarczy antyinflacyjnej. Dodał, że może ona być przedłużona albo ograniczona.

Szef resortu rozwoju pytany w poniedziałek na antenie Radia Zet co dalej z tarczą antyinflacyjną, która została przedłużona do końca października, wskazał, że decyzja będzie podejmowana w momencie, kiedy upływa jej ważność. "Była teraz podejmowana, w czerwcu, w związku z tym, że inflacja nie tyle spadała, co rosła" - przypomniał.

Dodał, że kolejna "decyzja będzie w październiku". Zastrzegł, że "nikt nie wyklucza, że (tarcza - PAP)może być przedłużona, albo może być ograniczona - w zależności od sytuacji".

Jak mówił, jak będą bardzo drogie maszyny przemysłowe, będą drożały na poziomie 17 proc., a żywność i inne produkty będą na poziomie 5 proc., "to będzie zupełnie inna sytuacja".

Pytany, czy jeśli będzie drogie paliwo i żywność, to kolejny raz będzie tarcza antyinflacyjna, odpowiedział: "Tak".

Do końca lipca w ramach tzw. pierwszej tarczy antyinflacyjnej obowiązuje obniżona stawka podatku akcyzowego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG, zwolnienie z podatku akcyzowego energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe, zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw. Do końca lipca działa również druga tarcza antyinflacyjna, która obniża stawki VAT na żywność, nawozy i paliwa.

