Buda: o KPO w piątek rozmawialiśmy z przedsiębiorcami i NGO-sami

W piątkowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym omówiono Krajowy Plan Odbudowy, wzięli również udział przedstawiciele przedsiębiorców i organizacji pozarządowych - poinformował podczas konferencji w piątek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

"Dzisiaj na komisji (Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - PAP) byli przedstawiciele zrzeszeń organizacji przedsiębiorców i NGO-sów. Zabierali głos i odnieśliśmy się do nich i (...) dyskutowaliśmy na temat ich uwag" - powiedział Buda.

"Mieliśmy okazję z tymi środowiskami przedyskutować końcowy kształt Krajowego Planu Odbudowy" - dodał.

Buda zwrócił jednocześnie uwagę, że nie jest stałą praktyką negocjowanie ostatecznego dokumentu (KPO - PAP) z poszczególnymi środowiskami.

W piątek odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, na którym omówiono Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 miliardów euro. Na tę kwotę składa się 23,9 miliarda euro dotacji i 34,2 miliarda euro pożyczek.

