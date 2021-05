Buda o ustawie wdrożeniowej: dziś spotkanie o 13.00; rozpoczynamy dyskusję

W środę o godz. 13 rozpocznie się spotkanie i dyskusja na temat tzw. ustawy wdrożeniowej związanej z uruchomieniem KPO - powiedział wicepremier funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Jego zdaniem w ustawie tej powinny znaleźć m.in. zapisy dot. tzw. Komitetu Monitorującego.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej pytany w środę w radiu TOK FM, czy będzie uczestniczył w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu ws. KPO odpowiedział: "Tak oczywiście. Będziemy rozmawiać o tym, na co się umówiliśmy - nt. uruchomienia, wdrożenia Krajowego Planu Odbudowy".

Zaznaczył, że trzeba "na roboczo wypracowywać z samorządami rozwiązania, które pozwolą te gigantyczne środki rozdystrybuować, a przede wszystkim dobrze zainwestować".

Pytany o projekt ustawy wdrożeniowej Buda wskazał: "Mamy założenia, ale chciałbym, żeby dyskutować wpierw z partnerami, sprawdzić ich oczekiwania". Wyjaśnił, że "dziś jest pierwsze spotkanie w zakresie wdrożeniowej - spotykam się z Ministerstwem Finansów również w tej sprawie".

Na pytanie, czy w takiej ustawie wdrożeniowej powinny się znaleźć m.in. dokładne zapisy opisujące co będzie się działo z tzw. Komitetem Monitorującym odpowiedział: "Tak oczywiście, to jest to miejsce, w którym te elementy muszą być zawarte".

Buda wskazał na chęć wykorzystania w dużej mierze dobrych doświadczeń z wprowadzania umów partnerstwa. "To są dość sprawdzone mechanizmy i będziemy się starali wykorzystać dużo z tego, aby powielić ten system, który dobrze działa, na ile jest to możliwe w ramach pewnej specyfiki KPO" - powiedział. Przypomniał, że podjęto zobowiązania, że "pewne grupy" będą ujęte w Komitecie Monitorującym. "Z tego się wywiążemy" - zapewnił.

Buda zaznaczył, że teraz należy pracować "nad proporcjami, nad relacją, wskazywaniem poszczególnych przedstawicieli". "Muszę wyważyć interesy wszystkich grup, będę się starał być koncyliacyjny, żeby zadowolić każdego zainteresowanego" - zapewnił.

Wiceminister zastrzegł, że "musi być sterowność tego rodzaju ciałem", bo zainwestowanie 250 mld zł musi być zaprojektowane jak w szwajcarskim zegarku. "Tam muszą zapadać bardzo szybko decyzje, ale musi być też transparentny (taki Komitet - PAP) i z przedstawicielami wszystkich grup. To trzeba wyważyć" - wskazał.

Jak powiedział Buda, na stole, jako propozycja wyjściowa, będzie Komitet Monitorujący, "który mamy np. w POIiŚ, czy regionalnym programie operacyjnym którymś i będziemy pewne zależności, specyfikę uwzględniać KPO". Zwrócił uwagę, że obecne Komitety Monitorujące programują, uczestniczą w decyzjach, "ale mają też sprawozdawczość i uczestniczą w wykonywaniu".

Pytany o efekty tych rozmów odpowiedział: "Dzisiaj mamy spotkanie o 13.00 i rozpoczynamy tę dyskusję(...), wysłuchamy wszystkich zainteresowanych. Nie spodziewajmy się dziś jakiejś decyzji, bo musimy to przedyskutować w wielu środowiskach" - zapowiedział. Chodzi, jak zaznaczył, o samorządy, związki zawodowe, przedsiębiorców, NGO. "Z tymi wszystkimi środowiskami trzeba uzgodnić funkcjonowanie takiego Komitetu" - powiedział.

"Zbierzemy oczekiwania i stanowiska, wyważymy interes mając na względzie przede wszystkim pewną sprawność działania, bo to jest bardzo istotne z punku widzenia tempa, w jakim musimy inwestować te środki" - powiedział.

Pytany kiedy projekt takiej ustawy może być gotowy wskazał, że nie spodziewa się, że to będzie jedna ustawa, "która wymodeluje cały proces wdrażania KPO". "Te rozwiązania będą pojawiały się w wielu przepisach, trzeba znowelizować ustawę o finansach publicznych, o zasadach polityki rozwoju, to będzie się sukcesywnie pojawiało" - mówił.

Sejm przyjął we wtorek, 4 maja, ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Za opowiedziało się 290 posłów, przeciw było 33, a 133 wstrzymało się od głosu.

Ratyfikacja decyzji Rady Europejskiej z grudnia ub. roku o zasobach własnych przez wszystkie kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia środków z budżetu UE zarówno w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy.

Polska z tych dwóch źródeł w ciągu najbliższych lat ma otrzymać łącznie 770 mld zł, w tym w ramach KPO ok. 250 mld zł (58 mld euro).

