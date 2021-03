Buda: Odporność i konkurencyjność gospodarki to najważniejszy element Krajowego Planu Odbudowy

Odporność i konkurencyjność gospodarki to najważniejszy element Krajowego Planu Odbudowy, wsparcie dla przedsiębiorców w związku z pandemią - powiedział w poniedziałek, otwierając pierwsze wysłuchanie dot. KPO, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

"Pandemia pokazała, że pewnego rodzaju dywersyfikacja działalności jest potrzebna z punktu widzenia uodpornienia na zjawiska takie, jak COVID-19 i mamy segment działań, które będą tego dotyczyły" - powiedział Buda, wymieniając m.in. klimat inwestycyjny, który ma budować przejrzystość przepisów prawnych i precyzja w planowaniu nowych inwestycji.

"Zależy mi na tym, żeby była szansa przeanalizować i poznać uwagi, które się pojawią i być może wprowadzić je do KPO. Z pewnością nie jest jeszcze za późno. Odporność i konkurencyjność gospodarki to z samej definicji najistotniejszy element KPO, wsparcie przede wszystkim przedsiębiorców w związku z pandemią COVID-19" - dodał wiceminister.

Buda podkreślił, że w ramach KPO istotnym elementem będzie także rozwój szkolnictwa zawodowego, na który przeznaczone zostanie "kilkaset mln euro". "Chcielibyśmy, żeby było zorientowane na aktualne trendy w gospodarce. Zastrzyk finansowy niewątpliwie da nam szansę na wzmocnienie kadr, które będą budowały przemysł w przyszłości. Wcześniej szkolnictwo zawodowe nie nadążało, chcielibyśmy, żeby szkoła zawodowa była dobrą podstawą do budowania kompetencji, a później dopiero praktyka w firmach" - zadeklarował polityk.

Buda wskazał, iż działania na rzecz odporności i konkurencyjności gospodarki będą również związane z umożliwieniem wykonywania pracy w kontekście obowiązków rodzicielskich. Według wiceministra Polska ma obecnie zabezpieczone miejsca opieki dla dzieci do lat trzech dla około 20 proc. tej grupy. "Średnia europejska to ponad 30 proc., mamy więc przestrzeń do wzmacniania tego sektora, mamy jasne dane, które wskazują, że podstawową barierą dla rodziców są obowiązki rodzicielskie. Musimy zareagować na tę sytuację, na ten cel będzie przeznaczone 381 mln euro" - powiedział Buda.

Odporność i konkurencyjność gospodarki - to temat pierwszego z pięciu wysłuchań Krajowego Planu Odbudowy, których seria zapoczątkowana została w poniedziałek. Jego uczestnikami są np. przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych i pracowniczych. Tematem pierwszego wysłuchania są rozwiązania prowadzące do odbudowy i transformacji sektorów gospodarki najbardziej poszkodowanych w wyniku COVID-19 oraz do stworzenia przedsiębiorcom stabilnych warunków do inwestowania.

W ramach "Odporności i konkurencyjności gospodarki", KPO zakłada transformację strukturalną w kluczowych obszarach dla rozwoju polskiej gospodarki jak m.in. Przemysł 4.0, Gospodarka o obiegu zamkniętym, wzmocnienie potencjału sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami oraz usprawnienie transferu wiedzy i innowacji do gospodarki.

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy dokument określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym przez pandemię COVID-19. Zostały w nim zawarte propozycje reform i inwestycji, które pomogą Polsce wrócić na właściwe tory rozwoju.

Przygotowanie KPO wynika z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility - RRF), który przewiduje 750 mld euro pomocy dla państw członkowskich.

26 lutego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje KPO, które trwają do 2 kwietnia 2021 r. Do końca kwietnia br. Polska ma czas na przekazanie KPO Komisji Europejskiej. Ta z kolei będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie planu.