Buda: poczekajmy na formalną odpowiedź KE w sprawie KPO, to będzie dla mnie wiążące

Komisja Europejska przedstawia sprzeczne komunikaty. Poczekajmy na formalną odpowiedź w sprawie KPO, to będzie dla mnie wiążące – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w piątek w Tok FM.

"Dzisiaj mamy dwie przestrzenie - jest przestrzeń publicystyczna i jak słyszymy wypowiedzi członków KE, w tym pani przewodniczącej von der Leyen, w sprawie wypłaty środków z KPO, to budzą one nasze zdziwienie. I jest przestrzeń formalna, czyli jeśli złożymy wniosek o płatność, to Komisja Europejska ma dwa miesiące na wypłatę pieniędzy lub odmowę" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w piątek w Tok FM.

Przypomniał, że także przed zatwierdzeniem Krajowego Planu Odbudowy były słychać, że jest to niemożliwe, że to się nie uda. "Komisja Europejska przedstawia sprzeczne komunikaty. Poczekajmy na formalną odpowiedź w sprawie KPO, to będzie dla mnie wiążące" - powiedział Waldemar Buda.

Dodał, że Polska wypełniła wszystkie warunki, konieczne do wypłaty środków z KPO, również te związane z systemem sprawiedliwości.

"Słyszałem komisarza Janusza Wojciechowskiego, według którego analizy obecne przepisy wypełniają warunki sformułowane jako kamienie milowe w KPO i który uważa, że praktyka to potwierdzi" - dodał Buda.

