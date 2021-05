Buda: Podział na granty i pożyczki nie jest dzisiaj ostateczny

Podział na granty i pożyczki dla poszczególnych grup docelowych, czyli rządowych, samorządowych i osób prywatnych, nie jest dzisiaj ostateczny, ponieważ do dyspozycji mamy dużą część środków pożyczkowych - mówi w "Dzienniku Gazecie Prawnej" wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Waldemar Buda w "DGP" był pytany, czy w Krajowym Planie Odbudowy coś się jeszcze może zmienić. "Z formalnego punktu widzenia dokument na poziomie krajowym jest zatwierdzony przez Radę Ministrów, jest już oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej. Jedyne możliwe drobne korekty mogą wynikać z dialogu technicznego z Komisją" - podkreślił wiceminister.

Dopytywany co KE może chcieć zmienić w tym dokumencie, odparł, że Komisja uważnie ocenia wszystkie propozycje, w szczególności pod kątem ich wpływu na środowisko, w tym kontekście przekazywaliśmy już bardzo dużo informacji, chociażby w zakresie wymiany źródeł ciepła, czyli kopciuchów w budynkach indywidualnych.

"Wszystkim nam zależy, żeby odejście od węgla było na rzecz paliw znacząco bardziej przyjaznych środowisku. Rozmawiamy również o szczegółach reformy dotyczącej systemu służby zdrowia, w tym w szczególności szpitalnictwa. Trwają również rozmowy odnośnie do mieszkalnictwa, gdzie jest oczekiwanie, ażeby inwestycje zawierały w sobie zielony komponent, czyli rozwiązania nisko-, a nawet zeroemisyjne" - zaznaczył Buda.

Buda był też pytany czy dla Brukseli wiek emerytalny jest fundamentalny. "Bardzo dużo rozmawiamy nie tyle o wieku emerytalnym, ponieważ z naszego punktu widzenie nie jest on do zmiany, ile o aktywizacji osób starszych. To może odbywać się poprzez wiele zachęt i rozwiązań, które podniosą aktywność zawodową osób starszych, mowa tu chociażby o takich rozwiązaniach, jak przeniesienie obciążenia z podatku dochodowego i skierowanie wpłat z tego tytułu na poczet składki emerytalnej" - odpowiedział wiceminister.

Na pytania czego się spodziewa w Senacie jeśli chodzi o ratyfikację odparł: "Mamy nie najlepsze doświadczenia we współpracy z Senatem obecnej kadencji. Spodziewam się wydłużenia prac nad projektem oraz zgłaszania nieakceptowalnych poprawek. Co więcej, akurat przy tym projekcie poprawki do ustawy ratyfikacyjnej są niedopuszczalne, sama ich treść wskazuje, że są sprzeczne z rozporządzeniem z lutego tego roku, które określa ramy europejskiego Funduszu Odbudowy".

Wiceminister był też pytany jak będą rozdysponowane środki w ramach KPO. "Przy redystrybucji z KPO będziemy chcieli wzorować się na systemie inwestowania środków w polityce spójności. To sprawdzony system i poprawiany od momentu wejścia Polski do UE, który stanowi dobrą bazę dla KPO" - podkreślił.

Na uwagę, że mamy dość zdecentralizowany system wdrażania środków z UE i czy to da się powielić, odparł, że "specyfika środków z Funduszu Odbudowy - przede wszystkim powiązania ich z reformami oraz krótki okres inwestowania środków - nie pozwala na zbyt mocno rozbudowany system wdrażania". "W tych okolicznościach trzeba rozwiązać potencjalny udział samorządu w dystrybucji środków" - zauważył.

Buda pytany ile będzie pożyczek i dla kogo, a ile grantów z KPO odpowiedział: "Podział na granty i pożyczki dla poszczególnych grup docelowych, czyli rządowych, samorządowych i osób prywatnych, nie jest dzisiaj ostateczny, ponieważ do dyspozycji mamy dużą część środków pożyczkowych. Wiele propozycji dla samorządów skorzystania z części pożyczkowej KPO wynika z negocjacji i uwzględnienia uwag w ramach konsultacji społecznych. Rozdysponowanie w pierwszej kolejności części grantowej determinowało, że dodatkowe inwestycje mogły być realizowane w ramach niezrealizowanej części pożyczkowej".

Pytany kiedy pieniądze z KPO zaczną płynąć, wyjaśnił, że teraz bardzo dużo zależy od KE oraz Rady Europejskiej. "Obecnie potrzebne jest zatwierdzenia KPO oraz pozyskanie środków na rynkach finansowych. Bardzo liczymy na to, że pierwsze środki popłyną jeszcze w tym roku" - podkreślił wiceminister.

