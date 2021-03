Buda: Polska 4. pod względem kwoty beneficjentem środków UE na KPO

Polska jest czwartym pod względem wysokości kwoty beneficjentem środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy, łącznie uzyskując 58 mld euro, z czego 24 mld to bezzwrotne dotacje - powiedział w piątek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Jak przypomniał Buda, Komisja Europejska przedstawiła w ubiegłym roku zalecenia dla krajów członkowskich dotyczące reform, jakie powinny zostać uwzględnione w krajowych planach odbudowy. "My w zasadzie mieliśmy bardzo podobną diagnozę (względem potrzebnych działań - PAP), w większości te zalecenia uwzględniliśmy" - powiedział Buda.

Wiceminister wskazał, że budowa założeń KPO odbyła się przy udziale bardzo szerokich konsultacji wszystkich interesariuszy. "Badaliśmy pod kątem potrzeb różne instytucje, w szczególności samorządowe, partnerów społecznych, gospodarczych, wysłaliśmy zapytania do urzędów marszałkowskich, samorządy składały uwagi. Spłynęło do nas ponad 1200 projektów. To papierek lakmusowy tego, co w kraju najważniejsze" - ocenił.

"Negocjacje z lipca potoczyły się na tyle owocnie, że jesteśmy czwartym beneficjentem, mamy łącznie 58 mld euro. 24 mld to kwota bezzwrotnych dotacji" - powiedział Buda.

Według niego w pierwszej kolejności w ramach reform dysponowana będzie część dotacyjna środków z KPO, a "część pożyczkowa będzie uzupełniała te reformy w drugim kroku". Buda wspomniał również, że finansowanie KPO bazuje na tzw. krokach milowych reform, nie zaś, jak to do tej pory było, na kosztach projektów.

Wiceminister przypomniał, że 22 marca rozpoczynają się wysłuchania publiczne w sprawie KPO, a w konsultacjach, które potrwają do 2 kwietnia, bardzo widoczne jest duże zainteresowanie samorządów. "Do 30 kwietnia mamy czas na złożenie końcowej wersji planu. Chcemy, żeby do 30 kwietnia nasz plan był jak najbardziej uzgodniony z Komisją Europejską" - zaznaczył.

Buda przypomniał, że w ramach KPO realizowane będą cele z zakresu zwiększania odporności i konkurencyjności gospodarki, które obejmują nie tylko wsparcie dla branż dotkniętych przez pandemię oraz sektora rolnictwa, ale i budowanie odporności gospodarczej.

"Komisja Europejska stawia przed nami ambitne cele dotyczące realizacji transformacji energetycznej i cyfrowej. Mamy wymogi dotyczące minimalnej alokacji na te cele - 37 proc. ma trafić do zadań zielonej transformacji, 20 proc. na wyzwania cyfrowe" - powiedział Buda. "Musimy wziąć pod uwagę te okoliczności oraz zasadę, która mówi, że projekty, które nie sprzyjają celom klimatycznym, nie powinny im również szkodzić" - zaznaczył.

Jak tłumaczył w Senacie Buda, wszystkie projekty w ramach KPO są pod tym kątem weryfikowane i z tego powodu szereg pomysłów nie mógł być w Krajowym Planie Odbudowy uwzględniony. "Bardzo długo negocjowaliśmy, żeby ująć w nim komponent infrastruktury i udało nam się przeforsować wiązkę dotyczącą inwestycji drogowych, ale spełniającą wymogi odnośnie klimatu" - poinformował wiceminister, odnosząc się do ujęcia w ramach KPO planów budowy obwodnic. Jak wspomniał, zaproponowano również "pierwszy w wolnej Polsce program, który będzie ułatwiał planowanie przestrzenne na terenie gmin i pozwoli uzyskać kilkaset milionów euro na wsparcie samorządów w tym zakresie".

Dużym komponentem KPO jest zielona energia i cele zbliżające Polskę do neutralności klimatycznej - przypomniał. To - jak powiedział Buda - program "Czyste Powietrze", ale i budowa morskich farm wiatrowych, inwestycje w zielone rozwiązania i niskoemisyjność w miastach, takie jak ścieżki rowerowe, czy zazielenianie miast.

W ramach KPO prowadzone mają być również działania na rzecz transformacji cyfrowej, obejmujące "dopięcie całej infrastruktury szybkiego internetu w Polsce", również na terenach słabo zurbanizowanych. "Stawiamy sobie ogromne wyzwania, żeby zwielokrotnić dostęp do usług publicznych przez transmisję cyfrową. Za osiem lat będziemy mieli pełny cyfrowy obieg dokumentów i obowiązek posługiwania się wyłącznie korespondencją cyfrową w obiegu publicznym" - zadeklarował Buda.

KPO obejmuje również wsparcie ochrony zdrowia, gdzie leżą "wyzwania infrastrukturalne i kadrowe". Według Budy budowane będą centra szkoleniowe, a na ten cel przeznaczone jest 670 mln euro. Rozwijany ma być także potencjał Polski w zakresie rynku farmaceutycznego.

Rozwijana będzie zielona, inteligentna mobilność, w szczególności kolej i niskoemisyjne autobusy. Buda zapowiedział, że Polska dokona zakupu taboru na poziomie krajowym i regionalnym, a PKP PLK będzie rozbudowywało trakcję kolejową. Przeznaczono na ten cel 2 mld euro. Odpowiadając na pytania uczestników obrad wiceminister powiedział, że jeśli chodzi o zakup taboru, połowę udziału w nim będzie miał przewoźnik PKP Intercity, a połowę - przewoźnicy regionalni. Będą oni mieli również dostęp do budowanej trakcji kolejowej.

"Chcielibyśmy jeszcze w tym roku uruchamiać środki dla konkretnych beneficjentów" - stwierdził wiceminister podkreślając, że terminy pierwszych konkursów i pierwszego dysponowania środków zależne są od ratyfikacji KPO we wszystkich krajach członkowskich.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl