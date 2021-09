Buda: Polska otrzyma środki z KPO jeszcze w tym roku

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że środki z Krajowego Planu Odbudowy Polska otrzyma jeszcze w tym roku - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Wiceminister wskazał, że negocjacje na temat polskiego KPO z KE na poziomie technicznym zostały zakończone i obecnie nie ma żadnej informacji, że plan został zablokowany, albo że Komisja ma dodatkowe oczekiwania wobec Polski. Dodał, że jeżeli jakieś uzupełnienia będą konieczne, to "jesteśmy otwarci, z pewną dozą wstrzemięźliwości" .

Podkreśli, że przedłużające się prace nad KPO mogą budzić niepokój, ale - jak powiedział - "mobilizujemy KE komisję, żeby zatwierdziła plan jeszcze we wrześniu". Zaznaczył też że nie ma "najmniejszych wątpliwości", że środki z Krajowego Planu Odbudowy Polska otrzyma jeszcze w tym roku.

Według Budy, opóźnienie w zaakceptowaniu planu są konsekwencją opóźnienia w przyjęciu ustawy o ws. ratyfikacji decyzji dotyczącej zasobów własnych Unii Europejskiej. Przypomniał, że Polska przyjęła ustawę ratyfikacyjną jako ostatni kraj w UE.

Wiceminister zapowiedział również, że "jutro, pojutrze, resort przedłoży do konsultacji społecznych projekt ustawy ", która określa szczegóły wdrażania zarówno środków z KPO jak i środków z budżetu UE na pespektywę finansową 2021- 2027.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

