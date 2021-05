Buda: Polski Ład to bardziej sprawiedliwy system podatkowy

Polski Ład wprowadzi w życie bardziej sprawiedliwy system podatkowy, który pozytywnie odczuje dwie trzecie płacących podatki - powiedział w niedzielę na antenie TVP Info wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

"Cały system podatkowy (dzięki wprowadzeniu Polskiego Ładu - PAP) będzie bardziej sprawiedliwy, czyli osoby, które zarabiają mniej, zarabiają średnio, będą płacili mniejsze podatki. To jest rewolucja dla 18 mln Polaków, czyli dla dwóch trzecich płacących podatki. Ich wynagrodzenie będzie wyższe w stosunku do tego co jest dzisiaj" - powiedział Buda.

Dodał, że najbardziej zyskają osoby, które zarabiają najmniej oraz emeryci, których świadczenie wynosi do 2,5 tys. zł, gdyż takiej wysokości emerytury będą zwolnione z podatku.

Przypomniał, że wiele rządów przed Zjednoczoną Prawicą obiecywało zwolnienie emerytów z płacenia podatków. "Okazuje się, że dopiero my jesteśmy to w stanie zrobić. Do wysokości 2,5 tys. zł emerytury będą zwolnione z podatku. Jesteśmy przekonani, że obniżanie podatków przynosi korzyść dla wszystkich" - dodał.

Wiceminister powiedział, że pozytywne rozwiązania Polskiego Ładu powinni też odczuć osoby planujące zakup mieszkania.

"Bank Gospodarstwa Krajowego, w imieniu Skarbu Państwa, będzie gwarantował wkład własny na mieszkania do wysokości 100 tys. zł, po to aby banki mogły udzielać kredytów mieszkaniowych bez wkładu własnego" - podkreślił Buda.

Zdaniem wiceministra, Polski Ład to szansa, aby w perspektywie kilku lat Polska pod względem zamożności społeczeństwa zbliżyła się do bogatszych krajów europejskich takich jak Hiszpania czy Włochy. "One są w zasięgu i to w bardzo krótkiej perspektywie" - powiedział.

