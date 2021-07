Buda: pozytywne skutki nowych przepisów odczuje 100 proc. rodzinnych gospodarstw rolnych

Pozytywne skutki przygotowywanych przepisów odczuje prawie 100 proc. rodzinnych gospodarstw rolnych - powiedział w czwartek minister rolnictwa i rozwoju wsi Waldemar Buda.

Minister, podczas wywiadu w telewizji wPolsce.pl, wskazał, że chodzi m.in. o projekt ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym, który jest jednym z elementów Polskiego Ładu. "To ustawa, która tak naprawdę ma przywrócić godność ekonomiczną i społeczną małym i średnim gospodarstwo rolnym" - powiedział. Dodał, że ustawa będzie zawierała kilkanaście pakietów w kilkudziesięciu obszarach, przez co - jak zaznaczył - "można szacować, że pozytywne skutki nowych przepisów odczuje prawie 100 proc. wszystkich rodzinnych gospodarstw rolnych". Wyjaśnił, że będą to korzyści podatkowe, gospodarcze, społeczne; np. "związane z dziedziczeniem", po to by zapobiec odpływowi młodych ludzi ze wsi, zachęcić ich do zakładania tam rodzin.

Buda wskazał również, że trwają prace nad rozszerzeniem tzw. Rolniczego Handlu Detalicznego, czyli przepisów, które umożliwiają producentom rolnym sprzedaż wyprodukowanej przez siebie żywności. Obecnie - jak przypomniał - rolnicy mogą bezpośrednio dostarczać swoje wyroby m.in do lokalnych sklepów czy punktów gastronomicznych, a po rozszerzeniu będą mogli to robić na terenie całego kraju. Dzięki temu - jak mówił - górale będą mogli sprzedawać np. oscypki czy jagnięcinę nad morzem. "Chcemy, żeby rolnicy mogli sprzedawać swoje produkty na dużo większym obszarze niż obecnie, co będzie oznaczało dla nich zwiększenie rynku zbytu i dodatkowe środki, a dla klientów - możliwość zakupu żywności lepszej jakości i po niższej cenie" - powiedział minister. Podkreśli, że rozszerzenie RHD wpisuje się w rządową politykę skrócenia łańcuchów dostaw, a ponadto służy dywersyfikacji dostaw żywności. Przypomniał również, że to "właśnie małe i średnie gospodarstwa rolne uratowały kraj przed kryzysem żywnościowym podczas pandemii".

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

