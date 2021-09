Buda: projekt Umowy Partnerstwa w najbliższym czasie na posiedzeniu rządu

Projekt Umowy Partnerstwa Polski z Unią Europejską na lata 2021-2027 prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu trafi do Stałego Komitetu Rady Ministrów, a w przyszłym tygodniu na Radę Ministrów – zasygnalizował we wtorek w Katowicach wiceminister funduszy Waldemar Buda.

Tego dnia w Katowicach zorganizowano Krajowe Forum Transformacji Polskich Regionów Górniczych - pierwsze spotkanie gremium przewidzianego w projekcie Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, z udziałem przedstawicieli regionów górniczych, a także ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki i wiceministra funduszy i polityki regionalnej Waldemara Budy.

Kontekstem jest przygotowanie tzw. Umowy Partnerstwa Polski z Unią Europejską na lata 2021-2027, określającej m.in. sposoby realizacji polityk unijnych w Polsce, w tym Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, który - wraz z planami terytorialnymi (regionalnymi), będzie określał zarządzanie i interwencje nowego unijnego instrumentu: Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST; Just Transition Fund - JTF).

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej poinformował w trakcie obrad, że prace nad Umową Partnerstwa dobiegają końca; dokument czeka na przyjęcie przez Radę Ministrów. Zaakceptowana umowa trafi do Komisji Europejskiej, wtedy też rozpoczną się oficjalne negocjacje z przedstawicielami Unii Europejskiej. Zgodnie ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu celem jest przeprowadzenie transformacji w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie.

Buda zaznaczył, że środki FST, zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa, będą zarządzane "na poziomie krajowym z bardzo silną rolą regionów w procesie programowania i wdrażania". Całkowita wartość środków FST ma sięgnąć 4,4 mld euro, z czego ponad 3,8 mld euro ma trafić do regionów: trzech, jak chce KE (śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego) lub też kolejnych trzech, zgodnie z intencją rządu (małopolskiego, łódzkiego i lubelskiego).

Wiceminister akcentował w Katowicach, że transformacja przy udziale FST może udać się tylko wtedy, kiedy wszystkie strony będą ze sobą współpracowały - ze względu na stopień rozłożenia zadań, a jednocześnie powiązań i relacji między nimi. Przeplatają się tam bowiem kompetencje samorządu województwa, ministerstwa klimatu, a także ministerstwa funduszy, które będzie wspierało transformację środkami Polityki Spójności.

"Wiele rozmów wskazuje, że nie ma tutaj najmniejszych problemów, żeby te relacje poukładać i te role tak poukładać, żeby było to z korzyścią dla samorządu, dla województwa" - ocenił Buda. "Samorząd ma najlepsze czucie, jeśli chodzi o wyzwania, jakie stoją przed procesem. My staramy się do tego dopasowywać finansowanie; jesteśmy tu na etapie mocno zaawansowanym, bo Umowa Partnerstwa jest po Komitecie ds. Europejskich, jeszcze w tym tygodniu będzie prawdopodobnie na Stałym Komitecie Rady Ministrów, a w przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów" - zrelacjonował.

"Więc jest to dokument dojrzały, w nieformalnym dialogu przez KE przedyskutowany. Zamierzamy w ciągu dwóch-trzech tygodni wysłać go oficjalnie do KE i to będzie moment rozpoczęcia formalnego dialogu. Mamy świadomość, że ta praca została wykonana dość solidnie i kwestii do uzgodnienia w tym formalnym trybie będzie naprawdę niewiele: oczywiście dyskutujemy jeszcze o sposobie zarządzania FST i o zasięgu geograficznym" - powiedział wiceszef MFiPR.

Odnośnie tej drugiej kwestii Buda ocenił, że woj. łódzkie, lubelskie i małopolskie są wciąż w grze i rząd jest tu dobrej myśli. "Mamy bardzo dobre karty historii, które pokazują, że pominięcie jakiegoś jednostkowego problemu z punktu widzenia transformacji pogórniczej powoduje gigantyczne problemy, które nawarstwiają się w dziesięcioleciach. Mamy region wałbrzyski, którego niezmitygowane w latach 90. ub. wieku problemy doprowadziły do tego, że dzisiaj mamy wyeskalowany problem, który będziemy rozwiązywać funduszem powstałym w 2021 r." - podkreślił.

Uznał jednocześnie, że Umowa Partnerstwa jest "w zasadzie do zatwierdzenia". "Zakładam, że podpisanie Umowy między rządem, a KE odbędzie się w ciągu kilku najbliższych miesięcy" - zasygnalizował. Wskazał, że pewna zwłoka w tym zakresie wynika z utworzenia dopiero w lipcu części dokumentów na poziomie KE, m.in. dotyczących FST, a trudności - wynikają z nowości części instrumentów w tym równoległego negocjowania Krajowego Planu Odbudowy.

Wiceminister funduszy podkreślił, że KE "dzisiaj akceptuje to, co zostało pokazane w regionalnych planach sprawiedliwej transformacji", gratulując autorom takiego planu dla woj. śląskiego. "To będzie nasza mapa drogowa w ramach śląskiego JTF i z punktu widzenia programowania, konkursowania i dalszego wdrażania tych środków to będzie dla nas wyrocznia - to, co zostało wskazane w regionalnych planach i zaakceptowane przez Komisję, z naszymi uwagami" - zadeklarował.

"Natomiast mamy też część krajową, przy udziale ministerstwa klimatu, FST. I od razu chciałbym zaznaczyć, że to nie jest jakiekolwiek uszczuplenie puli regionalnej, ponieważ nasz fundusz JTF to jest 3,8 mld euro, natomiast 567 mln euro jest przesunięte z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego jako element Polityki Spójności, ale dostawiony do FST na zadania, które mają wymiar krajowy, który musi być absolutnie zsynchronizowany, a które wynikają z potrzeb transformacyjnych spółek energetycznych" - wyjaśniał Buda.

Uściślił, że nie jest możliwa jednowymiarowa transformacja w zakresie skutków społecznych, ponieważ one nie nastąpiłyby, gdyby nie same procesy transformacyjne, które w większości będą w rękach spółek energetycznych, które muszą się reorganizować.

"Na to jest część funduszu krajowa, którą będziemy się wspólnie z ministrem klimatu opiekowali na poziomie centralnym i tutaj chcielibyśmy, aby doszło do pewnej koordynacji, bo obawiamy się, że gdyby zarządzać tymi kopertami regionalnymi na poziomie regionalnym, mielibyśmy obawy na ile spółki Skarbu Państwa, spółki energetyczne, byłyby w stanie porozumiewać się z samorządami województw" - ocenił.

Wiceminister funduszy zaznaczył też, że choć w projekcie Umowy Partnerstwa podzielono już środki w ramach Polityki Spójności na regionalne i krajowe, a także że podzielono już siedmiomiliardową rezerwę, "nie jest to koniec". "Mamy pewne priorytety, jeśli chodzi o realizację zadań regionalnych w ramach środków z programów krajowych, którymi zarządzamy w ministerstwie funduszy" - zadeklarował.

Jak wyjaśnił, chodzi przede wszystkim o FEnIKS, czyli Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027. "Tutaj bardzo mocno będziemy chcieli wspierać również projekty regionalne, w tym Śląska. Rozmawiamy o jednym dużym zadaniu, które w zasadzie jest projektem regionalnym, ale chcemy w tym pomóc - chodzi o inwestycję kolejową; myślimy też o innych, mamy całą listę projektów, które analizujemy pod kątem montażu i zaangażowania środków również krajowych" - wskazał Waldemar Buda.

