Buda: projekt ustawy dotyczący wsparcia kredytobiorców w ciągu kilku tygodni

Prace nad projektem ustawy dotyczącym wsparcia kredytobiorców w zw. z "putinflacją" trwają we współpracy z Ministerstwem Finansów - poinformował we wtorek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że projekt będzie gotowy w ciągu kilku tygodni, by mógł zadziałać w wakacje.

Projekt wsparcia kredytobiorców w ramach Tarczy Antyputinowskiej zaprezentował w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Waldemar Buda przedstawiając szczegóły projektu wskazał, iż prace nad ustawą we współpracy z MF się toczą, "samo wyjście z resortu, to w ciągu kilku tygodni gotowy projekt, żeby skonsultować z rynkiem".

"Przy współpracy z Ministerstwem Finansów przygotowujemy te przepisy, które jak najszybciej będziemy chcieli wdrożyć w proces legislacyjny" - powiedział minister rozwoju i technologii.

Dodał, że projekt powinien wyjść z resortu MRiT czy MF "w ciągu kilku tygodni". Waldemar Buda wskazał, że gotowy projekt zostanie poddany konsultacjom "jak najszybciej, żeby w okresie wakacyjnym to rozwiązanie już zadziałało jako obowiązujące przepisy".

