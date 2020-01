Buda: projekt ws. przeniesienia środków z OFE na IKE z korzyścią dla członków OFE

Projektowana zmiana dotycząca przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE) odbędzie się z korzyścią dla obecnych członków OFE - zapewniał w czwartek w Sejmie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Sejm w czwartek przeprowadził pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Projekt zakłada, że uczestnicy OFE sami będą mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE, czy do ZUS. Projektowane rozwiązania dotyczą niemal 16 mln Polaków, a kwota, która ma być przekazana na ich konta, to 162 mld zł. Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 czerwca 2020 r.

"Przed nami decyzja dla przeszło 15 mln osób, czy chcemy przekazać środy, je sprywatyzować, przekazać tak naprawdę na własne rachunki Indywidualnych Kont Emerytalnych - średnio to jest ponad 10 tys. zł. Czy też przekazać je na konta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a dokładnie do Funduszu Rezerwy Demograficznej, zapisując je na koncie. Mamy nadzieję, że tą ustawą spróbujemy odbudować zaufanie, jaką Polacy stracili do systemu ubezpieczeń w 2014 roku" - powiedział wiceminister Buda prezentując rządowy projekt.

Jak dodał, projekt realizuje założenia przewidziane w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, "bowiem umożliwi on realizację działań służących budowaniu +Kapitału dla rozwoju+, będącego filarem przyjętego przez Radę Ministrów w lutym 2016 r. "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju+".

"Kierując się paradygmatem, (...) że środki zgromadzone przez Polaków w OFE stanowią ich oszczędności emerytalne, celowe jest więc skierowanie środków z OFE do instrumentu, jakim są Indywidualne Konta Emerytalne, i wzmocnienie możliwości budowania prywatnych oszczędności emerytalnych" - argumentował wiceminister.

Jednocześnie - jak mówił - należy podkreślić, że w obecnym systemie ubezpieczony nie otrzymuje emerytury z OFE. "Na skutek działania suwaka bezpieczeństwa wszystkie jego składki emerytalne ostatecznie trafiają do ZUS, przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez ubezpieczonego. Nie ma więc nawet możliwości zestawienia prognozowanych wypłat z OFE na tle IKE" - powiedział.

Jak tłumaczył, "za uzasadnione należy zatem uznać założenie, że projektowana zmiana odbędzie się z korzyścią dla obecnych członków OFE, choćby z tego względu, że uzyskają oni prawo do pozostania w filarze kapitałowym, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, bez przymusowego transferu ich środków do ZUS, tak jak to jest obecnie".

Buda wskazywał, że konieczne jest podjęcie zmian wzmacniających polski system emerytalny, zapowiedzianych w 2016 r. i tworzących silny drugi filar (kapitałowy) tego systemu, który będzie opierał się m.in. na instrumentach indywidualnych, jakimi będą powszechne indywidualne konta emerytalne, dostępne dla każdego i zasilone środkami pozostającymi aktualnie w OFE.