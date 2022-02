Buda: projekt ws. przeniesienia zadań ws. CPK do resortu funduszy - procedowany

Trwają prace dotyczące projektu ustawy, która zakłada przeniesienie zadań ws. realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego z resortu infrastruktury do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - poinformował w środę wiceminister funduszy Waldemar Buda. CPK będzie bliżej środków UE - dodał.

"Procedowana jest ustawa, już po - chyba - Stałym Komitecie Rady Ministrów, z której wynika, że zadania i realizacje CPK przenoszone są z Ministerstwa Infrastruktury do ministerstwa funduszy, łącznie z pełnomocnikiem (rządu ds. CPK - PAP), obecnie panem ministrem Marcinem Horałą" - powiedział w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, odpowiadając w Sejmie na pytanie dotyczące programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027" (FEnIKS).

Jego zdaniem, "CPK będzie bliżej środków europejskich, będzie w ministerstwie funduszy i dlatego będzie mógł w sposób dużo prostszy korzystać i sięgać po te środki"."CPK to rzeczywiście jest nowe zadanie, które pojawia się w tej edycji programu, i to będzie bardzo intensywnie wspierane" - dodał.

W połowie grudnia ub.r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Jak podano wówczas, osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała.

"Zmieniane ustawą zagadnienia należą aktualnie do działu transport. Mając na uwadze multidyscyplinarny charakter realizowanego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, nieograniczający się jedynie do spraw transportowych, ale również do rozwoju regionalnego, zasadnym jest przeniesienie określonych w projekcie spraw do działu rozwój regionalny" - napisano wówczas w wykazie prac legislacyjnych i programowych RM.

Jak wskazano wówczas, projekt ustawy "włącza do działu rozwój regionalny sprawy związane z przygotowaniem i realizacją Inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, Inwestycji Towarzyszących oraz innych przedsięwzięć związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego", o których mowa w ustawie 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

Planowano, że projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w IV kwartale 2021 r.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach tego projektu na ok. 3000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

