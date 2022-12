Buda: proponujemy kredyt o stałej stopie procentowej na mieszkanie

Do tej pory nie było takiego kompleksowego podejścia do potrzeby posiadania mieszkania jak Program Pierwsze Mieszkanie. Proponujemy kredyt ze stałą stopą procentową, nieoparty o WIBOR – przekazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Nowy, rządowy program mieszkaniowy dla osób do 45. roku życia na pierwsze mieszkanie ogłosił w piątek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zakłada on m.in. kredyt o stałej stopie, utworzenie oszczędnościowego konta mieszkaniowego, kwotę kredytu do wysokości 500 tys. dla jednej osoby lub 600 tys. dla pary oraz brak konieczności wniesienia wkładu własnego.

Jak przekazał szef MRiT w rozmowie dla portalu wPolityce.pl, jak dotąd nie było tak kompleksowego podejścia do kwestii posiadania mieszkania jak Program Pierwsze Mieszkanie." Podkreślił, iż proponowany w projekcie kredyt jest bezpieczny i przez 10 lat oprocentowany na poziomie 2 proc.

"Nie, nie będzie oparty o WIBOR [referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym - przyp. PAP]. My konstruujemy i proponujemy kredyt na zasadzie kredytu ze stałą stopą procentową" - przekazał minister, zapytany o kwestię WIBOR.

Drugą propozycją resortu jest konto mieszkaniowe - program oszczędnościowy, na który można będzie odkładać od 500 do 2000 zł miesięcznie przez okres od 3 do 10 lat. Jeśli zgromadzone po tym czasie środki zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe, wówczas - jak przekazał Buda - właściciel dostanie premię. Mają być one naliczane co roku i równe rocznym wskaźnikom inflacji lub zmian wartości ceny za 1 m2 budynku mieszkalnego, przy czym w każdym roku wybierany będzie "wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego". Jako przykład podano sytuację, w której bank proponuje odsetki na poziomie 3 lub 3,5 proc. przy inflacji 10 proc. - wówczas zgromadzony kapitał będzie oprocentowany stopą 13 lub 13,5 proc.

"Nie ma obecnie ani w Polsce, ani na świecie drugiego takiego produktu premiującego oszczędzanie, który by dał taką stopę zwrotu. Chcemy pokazać Polakom i przekonać, że oszczędzać na mieszkanie się po prostu opłaca" - stwierdził minister.

