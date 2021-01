Buda: rok 2020 zakończył się dobrymi wynikami Programu Infrastruktura i Środowisko

2020 r. zakończył się dobrymi wynikami Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Jak dodano, pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych z powodu COVID-19, w programie wykorzystano ok. 92 proc. dostępnych środków.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oceniło w czwartkowym komunikacie, że "to był kolejny dobry rok realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) finansowanego z Funduszy Europejskich". Resort przekazał, że pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych w całej Europie wywołanych COVID-19, w programie wykorzystano prawie 92 procent dostępnych środków. Ponadto jest coraz więcej podpisanych umów i rozliczonych wydatków.

"Mimo pandemii efektywnie inwestujemy fundusze unijne i środki krajowe. Rok 2020 zakończył się dobrymi wynikami Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki wspólnemu wysiłkowi beneficjentów i instytucji zaangażowanych w realizację programu osiągnęliśmy sukces" - przekazał cytowany komunikacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Ministerstwo poinformowało, że w ubiegłym roku podpisano 2 645 umów o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 110 mld zł, co stanowi ponad 91,4 procent dostępnych środków unijnych z POIiŚ.

"Równie dobre rezultaty program osiągnął w zakresie rozliczania dotacji z Komisją Europejską. Do końca roku przesłano wnioski o refundacje wydatków na łączną kwotę ponad 72 mld zł, co stanowi ponad 60 procent dostępnych środków. Realizacja prognozy płatności w 2020 roku ponownie przewyższyła założony cel i wyniosła 104 procent w odniesieniu do prognozy zatwierdzonej przez Radę Ministrów" - czytamy.

Jak wskazał resort, "elastyczność i dobra współpraca Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Komisją Europejską zaowocowały aktywną walką ze skutkami pandemii przy wykorzystaniu środków Programu Infrastruktura i Środowisko".

"Na walkę z COVID-19 przeznaczyliśmy z Programu Infrastruktura i Środowisko 927 mln zł. To pieniądze dla szpitali zajmujących się leczeniem osób zakażonych, między innymi na zakup sprzętu i aparatury medycznej, ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych. Dodatkowe fundusze unijne z POIiŚ otrzymały również służby ratownicze - policja i straż pożarna" - napisano.

Jak przekazało MFiPR, do końca minionego roku dzięki wsparciu pieniędzy krajowych i funduszy z Programu Infrastruktura i Środowisko udało się zakończyć 740 inwestycji w sektorach: transport, środowisko, energetyka, zdrowie i kultura.

W ramach projektów drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła do ruchu ponad 1 150 km dróg. Powstały też obwodnice 26 miast.

W ramach POIiŚ dofinansowano m.in. budowę i modernizację 215 oczyszczalni ścieków, ponad 5,4 tys. km kanalizacji sanitarnej oraz niemal 800 km gazociągów przesyłowych.

Wsparcie programu uzyskały też 435 obiektów kultury i 249 podmiotów leczniczych.