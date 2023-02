Buda: strefy ekonomiczne zaczynają pełnić rolę animatora życia gospodarczego

Strefy ekonomiczne zaczynają pełnić rolę animatora życia gospodarczego w regionie; często nawet z wyprzedzeniem i w konkurencji do miast - podkreślił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda na konferencji prasowej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

"Strefy ekonomiczne zaczynają pełnić rolę animatora życia gospodarczego w regionie; często nawet z wyprzedzeniem i w konkurencji do miast, które patrzą na problemy miejskie z doraźnego punktu widzenia świadczenia usług publicznych. Animacja gospodarcza pozostawiona jest strefom, szczególnie tym, które dobrze funkcjonują i obejmują aktywnością coraz to nowe obszary - tak jest w przypadku Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej" - podkreślił Waldemar Buda.

W poniedziałek minister rozwoju i technologii wziął udział w wydarzeniu, prezentującym ok. 70 firm, które dołączyły do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE). Podczas konferencji prasowej mówił m.in. o obecnej sytuacji w gospodarce.

"Mamy parametry, spływające z GUS - dane na przełom stycznia i lutego sa bardzo obiecujące. Rok 2022 zamknęliśmy na poziomie 4,9 PKB - mimo trwającej niemal przez cały rok wojny, mimo wychodzenia z Covid-19 - to jest bardzo dobry wynik. Dużo ważniejszy nawet niż PKB jest wskaźnik PMI pokazujący nastroje gospodarcze - jak przedsiębiorcy myśla o najbliższej perspektywie rozwoju. Ten wskaźnik wzrósł w styczniu w stosunku do grudnia; wciąż klaruje się poniżej 50 proc., co nie jest zadawalające, ale jednak rośnie" - zaznaczył.

Buda przypomniał o tarczach dla MŚP chroniących przed skutkami podwyżek cen gazu i energii - ograniczeniu do 785 zł za MWh ceny za prąd, obniżce cen gazu o 100 zł wprowadzonej przez PGNiG czy decyzji premiera o 3,5-krotnym obniżeniu cen za gaz dla piekarni.

"Reagujemy na te bardzo trudne sytuacje, a jednocześnie wskaźniki pokazują, że przedsiębiorcy wciąż optymistycznie podchodzą do kolejnych okresów" - dodał.

Zdaniem ministra, jedną z najbardziej produktywnych dla przedsiębiorstwa inwestycji jest rozwój technologii cyfrowych; podobnie uważa wicemarszałek woj. łódzkiego Piotr Adamczyk.

"Mieliśmy pandemię, była potrzeba pracy w zdalnej formie, a później wiele z firm dostrzegło pozytywne strony takiej pracy; to, że można doskonale rozwijać przedsiębiorstwo bez konieczności obecności pracownika w siedzibie firmy. Rozwój usług cyfrowych nabrał dynamiki, a nasze województwo jest w tej dziedzinie wiodące" - podkreślił Adamczyk.

Przykładem przedsiębiorstwa wykorzystującego technologie cyfrowe, które współpracę z ŁSSE rozpoczęło jako statrup, a obecnie samo prowadzi szkolenia dla MŚP w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest ICSec.

"Jesteśmy jedynym w Polsce producentem rozwiązań do cyberbezpieczeństwa w sieciach przemysłowych. Trudno było być tym pierwszym podmiotem, gdy w 2019 roku, gdy zaczynaliśmy współpracę z ŁSSE. Tutaj zaczęła się nasza akceleracja z firmą Ericsson, nasz pierwszy projekt, który pozwolił nam przetestować rozwiązanie w warunkach rzeczywistych. Obecnie nabraliśmy rozpędu i bierzemy udział w European Digital Innovation Hub - projekcie, który będzie szkolił i wspierał w digitalizacji MŚP. Strategia ICSec skierowana jest obecnie na MŚP, bo nie tylko infrastruktura krytyczna, ale również polskie firmy produkcyjne zagrożone są cyberatakami" - wyjaśniła Katarzyna Berbeć z ICSec.

W opinii prezesa Związku Cyfrowa Polska Michała Kanownika, ŁSSE staje się hubem implementacji rozwiązań cyfrowych do przemysłu.

"To ogromna szansa dla MŚP - na nowe produkty i usługi, ale również optymalizację działania. Warto, aby małe firmy czerpały z doświadczeń tych największych i implementowały w swoje lokalne biznesy cyfrowe technologie. Cyfrowa transformacja to też wyzwania, m.in. przygotowanie pracowników do jej przeprowadzenia. Dlatego tak ważne jest wsparcie Państwa i stref inwestycyjnych" - zaznaczył.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl