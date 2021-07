Buda: temat zatwierdzenia KPO jest "właściwie zamknięty"

Kwestie robocze, techniczne dotyczące Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zostały uzgodnione, temat zatwierdzenia planu przez Komisję Europejską mamy "właściwie zamknięty" - powiedział w poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

"Rozmawiam z KE co drugi dzień i mogę powiedzieć, że właściwie mamy zamknięty temat zatwierdzenia KPO" - wskazał w wywiadzie dla TVP Info wiceminister MFiPR. Dodał, że "kwestie robocze, techniczne zostały uzgodnione" i w najbliższym czasie - jak mówił - "dowiemy się pewnie o zatwierdzeniu KPO". Podkreślił, że "z punku widzenia KE wątpliwości, jakie mogłyby być, już po prostu nie ma".

Wiceszef resortu wskazał również, że oprócz środków unijnych, które wkrótce trafią do Polski z Europejskiego Funduszu Odbudowy oraz budżetu UE, na rozruszanie gospodarki po pandemii przeznaczone zostaną też środki krajowe z Funduszu Inwestycji Strategicznych uruchomionego w ramach programu "Polski Ład".

Przypomniał, że na inwestycje samorządowe rząd przeznaczy ok. 20 mld zł, a wysokość bezzwrotnego dofinansowania (do 95 proc.) jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się przedsięwzięcie. Tych obszarów jest 35 - i jak mówił Buda - ze środków Funduszu mogą być budowane m.in drogi, infrastruktura, budowa szkół, przedszkoli, modernizacja indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego, budowa spalarni czy punkty segregacji odpadów. "Czegoś takiego w wolnej Polsce nie było, żeby tak duża kwota w jednym naborze była zadysponowana i przeznaczona na rzecz JST" - wskazał. Przypomniał, że nabór do programu ruszył 2 lipca i potrwa do 30 lipca, a wnioski można składać do BGK.

Pytany o zainteresowanie programem powiedział, że jest ono "gigantyczne". "Spodziewamy się wielkiego boomu i wielkiego placu budowy w Polsce w najbliższych miesiącach" - wskazał.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.

