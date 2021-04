Buda: W KPO uwzględniliśmy potrzebę zrównoważonego rozwoju miast i otaczających je obszarów

W Krajowym Planie Odbudowy uwzględniliśmy potrzebę zrównoważonego rozwoju miast i otaczających je obszarów - powiedział PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodał, że szczególną uwagę poświęcono mniejszym ośrodkom, które dotychczas miały niewielkie szanse na wsparcie.

"W Krajowym Planie Odbudowy (KPO) uwzględniamy potrzebę zrównoważonego rozwoju miast i otaczających je obszarów. Dostrzegamy również różne potrzeby miast wynikające m.in. z ich wielkości i potencjału" - powiedział PAP Waldemar Buda.

Zaznaczył, że w KPO nie ma podziału środków na województwa, samorządy czy miasta. Wskazał, że podział na programy regionalne został zastosowany w odniesieniu do środków z polityki spójności. "Fundusze w ramach KPO nie były dzielone na regiony z uwagi na odmienny charakter instrumentu, jakim jest Fundusz Odbudowy" - wskazał. Dodał, że warunkiem uzyskania środków finansowych z Funduszu Odbudowy jest przedstawienie w KPO reform odpowiadających na Zalecenia Rady z 2019 r. i 2020 r., do których realizacji zobowiązuje się kraj członkowski. Działania inwestycyjne - jak powiedział - muszą być wprost powiązane z reformami wskazanymi w KPO.

Podkreślił, że wiele z planowanych inwestycji w KPO jest kierowanych do regionów, w tym do miast, a sektor samorządowy, obok sektora prywatnego i rządowego jest trzecim najważniejszym sektorem zaangażowanym w realizację KPO. Wskazał, że regiony będą mogły otrzymać dofinansowanie na m.in. modernizację linii kolejowych, zakup niskoemisyjnego taboru do transportu publicznego, zakup taboru do pasażerskich przewozów kolejowych, poprawę bezpieczeństwa na drogach krajowych, inwestycje w odnawialne źródła energii, projekty związane z dostępnością do systemu ochrony zdrowia czy też cyfrowe rozwiązania w szkołach. Wiceszef MFiPR zwrócił jednak uwagę, że nie zawsze odbiorcą bezpośredniego wsparcia będzie samorząd. Wyjaśnił, że w wielu przypadkach inwestycje będą realizowane przez np. przedsiębiorców, osoby prywatne czy instytucje publiczne.

Wiceminister Buda pytany o zarzuty dotyczące pominięcia dużych miast w KPO odpowiedział, że nie ma jednego szablonu rozwoju dla wszystkich i mądra polityka rozwoju bierze to pod uwagę. Podkreślił, że w ramach KPO duże miasta będą mogły ubiegać się o środki w konkursach związanych z efektywnością energetyczną czy czystym transportem. To do nich - jak mówił - trafi m.in. wsparcie dot. służby zdrowia. Warszawa zaś będzie głównym biorcą środków w kontekście wsparcia Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zaznaczył też, że w KPO szczególną uwagę poświęcono mniejszym ośrodkom, które dotychczas miały niewielkie szanse na wsparcie.

Podkreślił, że duże miasta będą wspierane z polityki spójności zarówno w ramach krajowych, jak i regionalnych programów. Zaznaczył, że ośrodki te są największymi beneficjentami Funduszu Spójności oraz funduszy strukturalnych i wygrywają w konkursach z mniejszymi ośrodkami.

"Z budżetu UE na lata 2021-2027 planujemy kontynuację wsparcia zintegrowanych projektów miejskich, dotyczących między innymi niskoemisyjnego publicznego transportu miejskiego, poprawy jakości powietrza, zwiększenia efektywności energetycznej czy wsparcia rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego" - powiedział.

Przypomniał, że 26 lutego na konferencji rozpoczynającej konsultacje społeczne zaprezentowano projekt KPO. W trakcie konsultacji społecznych, w tym wysłuchań publicznych, wpłynęło ponad 5 tysięcy uwag oraz komentarzy i propozycji do KPO, które teraz są analizowane. Zaznaczył, że najczęściej pojawiające się postulaty samorządów wobec Krajowego Planu Odbudowy zostały wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu. Chodzi m.in. o zwiększenie puli dla miast w części dedykowanej "Zielonym i odpornym miastom" oraz rozszerzenie wsparcia w tym obszarze dla dużych miast. Jak dodał minister, zwiększone zostaną także środki na zeroemisyjny transport w miastach, umożliwi to inwestycje nie tylko w tabor autobusowy, ale również szynowy, np. tramwaje.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl