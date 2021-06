Buda: w nowej perspektywie finansowej UE 25 mld euro trafi na program FEnIKS

W nowej perspektywie finansowej UE 25 mld euro trafi na program Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) - powiedział w piątek podczas konferencji inaugurującej konsultacje społeczne programu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Otwierając konsultacje społeczne programu FEnIKS, Buda powiedział, że zadania realizowane w tym programie to sprawy bliskie każdemu człowiekowi.

"To sprawy, które dotykają nas na co dzień, to zadania, z których korzystamy. To drogi, ścieżki rowerowe, autobusy, tramwaje, metro, ale też oczyszczalnie nieczystości, inwestycje w ochronę środowiska, czyste powietrze, służba zdrowia, kultura - to bardzo szeroki zakres" - wyliczał wiceminister. Dlatego, jak wskazał, konsultacje społeczne programu muszą być adekwatne do jego skali.

Jak wskazał Buda, główne uwarunkowania, które mają wpływ na przygotowanie programu FEnIKS, to wieloletnie ramy finansowe UE i program Next Generation EU. Uwarunkowania dla programu FEnIKS wypływają również z Europejskiego Zielonego Ładu. "Chcemy osiągnąć dość ambitne cele zmierzając do Zielonego Ładu, a skala wydatków i inwestycji znacząco przekracza możliwości programu, o którym dziś dyskutujemy" - przypomniał.

Inwestycje, które mają być realizowane w ramach programu FEnIKS, mają pomóc m.in. w zrealizowaniu obniżenia emisyjności gospodarki i transformacji w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku o obiegu zamkniętym, budowie efektywnego systemu transportowego o jak najniższym wpływie na środowisko naturalne, a także dokończeniu realizacji sieci bazowej TEN-T do roku 2030. Środki przeznaczane będą również na poprawę bezpieczeństwa transportu, zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz odporności systemu ochrony zdrowia, jak i wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Według Budy, realizacja programu FEnIKS przełoży się na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i przedsiębiorstw, zwiększenie udziału zielonej energii i OZE w końcowym zużyciu, a także poprawę jakości i bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych.

Jedną z podstaw dla programu - jak mówił wiceminister - ma być także wzmocnienie bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów.

Inwestycje, które będą realizowane w ramach programu FEnIKS, angażować mają przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne i podmioty świadczące usługi publiczne właścicieli budynków mieszkalnych, dostawców usług energetycznych, zarządców dróg krajowych i infrastruktury kolejowej, służby ratownicze, podmioty zarządzające portami lotniczymi oraz portami morskimi, organizacje pozarządowe, instytucje ochrony zdrowia, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe.

Zainaugurowane przez wiceministra Budę konsultacje społeczne programu FEnIKS, który stanowi kontynuację wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko (w latach 2007-2013 i 2014-2020) obejmują możliwość zgłaszania uwag do 18 lipca.

