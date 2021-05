Buda: we wtorek spotkanie z marszałkiem Senatu w sprawie ustawy ratyfikacyjnej

Na wtorek zostało zaplanowane spotkanie marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego z wiceministrem funduszy i polityki regionalnej Waldemarem Budą w sprawie ustawy ratyfikacyjnej o zwiększeniu zasobów własnych UE - przekazał w niedzielę wiceminister Buda.

"Apelowałem do Pana Marszałka (Senatu - PAP) aby zaniechał przyjmowania poprawek do ustawy ratyfikacyjnej. Zwróciłem się do niego o pilne spotkanie, Na wtorek mamy je zaplanowane" - powiedział w niedzielę na antenie TVP Info wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

"Będą go przekonywał, łącznie z opiniami prawnymi, którymi dysponuje, że niedopuszczalne jest uzupełnianie ustawy ratyfikacyjnej" - dodał.

Wiceminister powiedział, że dysponuje też opiniami z Komisji Europejskiej, które wskazują, że jeżeli ustawa ratyfikacyjna będzie zawierała dodatkowe elementy, które odnoszą się do Krajowego Planu Odbudowy, to ratyfikacja będzie wadliwa. "Niewykluczone, że będzie potrzeba jej powtórzenia" - zaznaczył.

Sejm 4 maja uchwalił ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Ratyfikacja tej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie jest niezbędna do uruchomienia zarówno Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

