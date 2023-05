Buda: większość banków będzie miała w ofercie "bezpieczny kredyt"

Zdecydowana większość banków będzie miała w ofercie "bezpieczny kredyt" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Wskazał, że w przygotowaniu są nowe elementy polityki mieszkaniowej, które wkrótce ogłosi premier Mateusz Morawiecki.

System informacji o cenach transakcyjnych mieszkań na początku 2024 roku

Minister wskazał, że rządowa ustawa "bezpieczny kredyt 2 proc." jest już na ostatnim etapie legislacji i od 3 lipca wejdzie w życie. Buda zapytany został, ile banków zadeklarowało, że podpisze umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

"Obecnie trwają procedury, które mają upoważnić zarządy banków komercyjnych do podpisania takich umów, ale żaden bank nie zadeklarował, że nie wejdzie do programu. Zdecydowana większość banków będzie miała w ofercie bezpieczny kredyt, choć zapewne część z nich wejdzie do programu po 3 lipca br." - powiedział.

Szef resortu wyraził nadzieję, że przygotowywany przez ministerstwo system cen transakcyjnych, informujący na bieżąco o cenach zakupu mieszkań w konkretnych lokalizacjach, a nawet przy konkretnych ulicach, zostanie uruchomiony na początku 2024 roku.

"To będzie pierwszy taki system w Europie, który m.in. ułatwi negocjacje klientom" - wskazał. Dodał, że podobny portal z aktualizowanymi na bieżąco cenami z aktów notarialnych działa m.in. w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem uruchomienie systemu w Polsce zapobiegnie nakręcaniu stawek na rynku, bowiem - jak wyjaśnił - cena transakcyjna jest zwykle o ok. 6-7 proc. niższa niż ofertowa.

Minister Buda powiedział także, że w przygotowaniu jest kolejny ważny element rządowej polityki mieszkaniowej, który ma być adresowany do "konkretnych grup". Dopytywany o szczegóły wskazał, że "ogłosi je premier Mateusz Morawiecki w najbliższym czasie".

"Bezpieczne kredyty" w bankach, które zawrą umowę z BGK

We wtorek szef MRiT wziął udział w imprezie #TweetUpMieszkalnictwo, podczas której prezentował rozwiązania przygotowane przez resort rozwoju.

W połowie kwietnia Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Wprowadza ona tzw. bezpieczny kredyt i konto mieszkaniowe, a także umożliwia waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start. Ponadto regulacja ogranicza cesje umów rezerwacyjnych i deweloperskich, a także zwiększa tegoroczny limit wydatków na budownictwo społeczne i komunalne. W ustawie znalazły się też przepisy umożliwiające wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców w związku z zamknięciem przejścia granicznego w Bobrownikach.

Zgodnie z ustawą, "bezpieczny kredyt" z okresowo stałą stopą procentową będzie mogła zaciągnąć osoba do 45. roku życia; jeśli kredyt udzielany jest obojgu osobom prowadzącym gospodarstwo domowe, warunek wieku będzie musiała spełnić przynajmniej jedna z nich.

"Bezpieczne kredyty" będą udzielane przez banki, które zawrą w tej sprawie umowę z BGK.

Przepisy dotyczące bezpiecznego kredytu i konta mieszkaniowego mają wejść w życie 1 lipca br. Zmiany w zakresie umów rezerwacyjnych i deweloperskich zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

W ubiegły czwartek Senat zgłosił poprawki do tej ustawy. Jedna z propozycji senatorów zmienia oprocentowanie tego kredytu z 2 procent na 0 procent. Poprawki Senatu rozpatrzy Sejm.

