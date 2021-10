Buda: wracamy do rozmów o unijne pieniądze dla regionów

Wracamy do rozmów o unijne dopłaty do regionalnych programów operacyjnych dla województw podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego - powiedział PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodał, że chodzi o 184 mln euro.

PAP: W połowie września wysłał pan do samorządów, które podjęły uchwały any- LGBT, pismo z prośbą o ponowne przeanalizowanie tych uchwał pod kątem dyskryminacji.

Waldemar Buda: Moim celem było przypomnienie samorządom o konieczności przestrzegania zasad horyzontalnych dotyczących niedyskryminacji i równego traktowania we wszystkich działaniach samorządów. Dyskryminacja ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest niezgodna zarówno z polską Konstytucją jak i prawem unijnym. Każda uchwała, czy stanowisko światopoglądowe przyjmowane przez organy stanowiące samorządy różnych szczebli musi pozostawać w zgodzie z zasadami horyzontalnymi. Co do tego, wszyscy mamy pełną zgodę. Przestrzeganie zasad horyzontalnych ma bezpośrednie przełożenie na wydatkowanie funduszy unijnych. Projekty wybierane do dofinansowania muszą być z tymi zasadami zgodne. Każdy z wniosków o dofinansowanie oceniany jest również pod kątem spełniania zasady równości szans i niedyskryminacji. Warunkiem wyboru projektu do wsparcia jest zapewnienie przez wnioskodawcę zarówno równości szans kobiet i mężczyzn, jak i równości szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

PAP.: Dlaczego więc niektóre województwa podjęły dyskryminujące środowisko LGBT, zdaniem KE, uchwały?

W.B.: Być może chodziło tu o pewną nadinterpretację, nawet wbrew intencjom organów stanowiących. Mam tu na myśli uwagi formułowane pod adresem Samorządowych Kart Praw Rodzin, które w swych zamierzeniach i istocie odnoszą się do wspierania rodziny i rodzicielstwa. I jako takie, nie naruszają zasad dotyczących równości wszystkich obywateli wobec prawa oraz zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny. Bywa jednak, że nieprecyzyjne sformułowania tych dokumentów stanowią przedmiot dyskusji publicznej w kontekście dyskryminacji. I tutaj mieliśmy właśnie przykład, że to poszło w niesłusznym kierunku. Rozmawialiśmy o tym z Marszałkami i z Komisją Europejską. Na szczęście udało się to nieporozumienie wyjaśnić.

PAP.: Trzy dni temu marszałkowie woj. podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego otrzymali pismo, w którym KE powraca do negocjacji zmian w programach, co oznacza dodatkowe środki dla regionu z REACT-EU.W.B.:Trzy województwa wracają do rozmów i to jest fakt, Komisja to oficjalnie potwierdziła. Jesteśmy też na ostatniej prostej, aby podobnie stało się w przypadku województwa łódzkiego. Od Lubelskiego Komisja oczekuje dodatkowych wyjaśnień, jednak liczę na to, że i tutaj niebawem wrócimy do stołu negocjacyjnego. To bardzo dobra wiadomość, cieszę się, że do polskich regionów popłyną pieniądze na łagodzenie skutków pandemii.

PAP.: Dlaczego te pieniądze są nam potrzebne?

REACT-EU to dodatkowe środki na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Regiony mogą wydatkować te pieniądze przede wszystkim na ochronę zdrowia, wsparcie dla przedsiębiorców, energetykę i cyfryzacja. Dla Polski to łącznie ok. 2 mld euro, w tym dla regionów ponad 365 mln euro. Cieszę się, że wracamy do rozmów. To posuwa nas znacznie do przodu. Mam nadzieję, że pieniądze trafią do tych regionów w najbliższym czasie. Cieszę się, że KE jest otwarta i słucha naszego głosu. I liczę na to, że decyzje zmieniające regionalne programy operacyjne zostaną przez Komisję niebawem podjęte.

