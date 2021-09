Buda: Zachodniopomorskie będzie miało o 10 mln euro więcej niż w poprzedniej perspektywie

Zachodniopomorskie nominalnie będzie miało o 10 mln euro środków unijnych więcej niż w poprzedniej perspektywie – powiedział we wtorek w Szczecinie wiceminister MFiPR Waldemar Buda. Odniósł się do słów marszałka województwa, który wskazał, że Pomorze Zachodnie nie otrzyma 103 mln euro.

"W tej perspektywie finansowej województwo zachodniopomorskie jest w ekskluzywnym gronie tych regionów, które otrzymają więcej środków" - powiedział we wtorek dziennikarzom sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker.

Jak wskazywał sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda "batalia" o środki unijne była "bardzo ciężka", a środków do podziału między regiony było o prawie 3 mld euro mniej niż w poprzedniej perspektywie (2014-2020).

"W tych warunkach udało się doprowadzić do sytuacji, w której Zachodniopomorskie nominalnie będzie miało o 10 mln (euro) więcej - było 1,601 mld, mamy 1,611 mld euro" - powiedział Buda.

Dodał, że jest to "ogromny sukces", ponieważ w podobnej sytuacji inne regiony "musiały stracić 20 proc., żeby Zachodniopomorskie mogło uzyskać tę samą kwotę, czy lekko większą niż poprzednio".

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz mówił podczas poniedziałkowego briefingu, że podział funduszy unijnych odbywa się przez "dość skomplikowane algorytmy". Wskazał, że kwota uzyskana po połączeniu środków w ramach trzech algorytmów, które przedstawiło MFiPR to 1,714 mld euro.

"Niewidzialna ręka w ministerstwie spowodowała jednak, że nasze województwo dostało ostatecznie 1,611 mld euro, a więc w sposób bardzo enigmatyczny odebrano nam 103 mln euro" - powiedział Geblewicz.

Buda, odnosząc się do słów marszałka województwa apelował, by nie wnosić do tych kwestii żadnej polityki, "nie mówmy, że czegokolwiek brakuje". "Zachodniopomorskie z tej batalii o środki na regiony wychodzi zwycięsko" - powiedział wiceminister.

