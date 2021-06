Buda: zakładam, że KPO zostanie zaakceptowany przez KE w ciągu kilku tygodni

Zakładam, że Krajowy Plan Odbudowy (KPO) zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską (KE) w ciągu kilku tygodni - powiedział w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

W rozmowie z Programem 1 Polskiego Radia Waldemar Buda powiedział, że Krajowy Plan Odbudowy powinien zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską w najbliższym czasie, a wszystkie zadania zostały uzgodnione z KE na poziomie roboczym.

"Zakładam, że KPO zostanie zaakceptowany przez KE w ciągu kilku tygodni. Wszelkie informacje, dodatkowe wyjaśnienia dostarczamy na bieżąco" - powiedział wiceminister. Jak dodał, "nie może być tu żadnych zaskoczeń" ze względu na wcześniejsze uzgodnienia z Komisją.

Pytany, kiedy do Polski trafią pierwsze środki w ramach KPO, Buda odpowiedział, że "pierwsze programy chcemy przeprowadzić jeszcze w tym roku, w trzecim, czwartym kwartale".

Według zapowiedzi wiceministra, byłoby dobrze, aby środki popłynęły najpierw do przedsiębiorców.

Z unijnego Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek. Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do wypłaty środków z tego Funduszu. To dokument, strategia wydatkowania środków europejskich mająca też pozwolić wyjść z kryzysu po pandemii COVID-19.

KPO składa się z kilku komponentów, a największe środki mają trafić na programy prośrodowiskowe, mające przede wszystkim zwiększyć udział zielonej energii oraz zmniejszyć energochłonność polskiej gospodarki.

