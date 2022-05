Buda: zakładamy, że większość rozwiązań tarczy antyinflacyjnej zostanie przedłużona

Zakładamy, że większość rozwiązań tarczy antyinflacyjnej zostanie przedłużona - powiedział w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Jak wskazał, co najmniej do III kw. inflacja będzie się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie.

Buda był pytany w środę przez dziennikarzy, czy tarcza antyinflacyjna zostanie przedłużona. "Dzisiaj myślę, że nikt nie wyobraża sobie sytuacji, że te rozwiązania, które obniżają ceny w szerokim asortymencie: paliw, gazu będą uchylone, bo sytuacja inflacyjna się nie poprawiła, a mamy wręcz trend odwrotny" - odpowiedział szef MRiT.

Jak poinformował, rząd zakłada, że większość tych rozwiązań będzie przedłużona. Dodał, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. "Premier będzie tu liderem i będzie tę informację przekazywał. Myślę, że kierunek będzie taki - oczywiście modyfikacje są możliwe, natomiast kierunek jest jasny: dokąd inflacja będzie się utrzymywała na tym poziomie, będziemy się starali utrzymywać większość narzędzi, które starają się ograniczać wzrost poszczególnych koszyków dóbr" - oznajmił Buda.

Dopytywany, czy możliwe jest przedłużenie tarczy do końca roku, stwierdził, że tak daleko nie wybiegałby w przyszłość. Wyjaśnił, że obecnie głosy ekonomistów ws. szczytu inflacji i momentu, od kiedy zacznie spadać, są podzielone: według jednych będzie to trzeci kwartał, inni twierdzą, że będzie to początek przyszłego roku.

"Myślę, że za kilka miesięcy będzie jaśniejsze, w którym kierunku podążamy. Nikt się nie myli, co do tego, że co najmniej do trzeciego kwartału ta inflacja będzie się utrzymywać na bardzo wysokim poziomie" - stwierdził minister rozwoju.

Tracza antyinflacyjna obowiązuje od 1 lutego br., została wprowadzona na sześć miesięcy, tj. do końca lipca br. Obejmuje zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych objętych wcześniej stawką 5 proc., a także zerowy VAT na gaz ziemny oraz nawozy; obniżenie VAT z 23 proc. do 8 proc. na paliwa; przedłużenie 5 proc. stawki VAT na prąd; obniżenie VAT na ciepło do 5 proc.

