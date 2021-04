Buda: zaktualizowany Krajowy Plan Odbudowy od piątku na stronie internetowej MFiPR

Zmiany wprowadzone w Krajowym Planie Odbudowy od piątku będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - zapowiedział w czwartek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

"Te zmiany, które wprowadziliśmy również od jutra będą dostępne na stronie internetowej (MFiPR - PAP). Zaktualizowany plan odbudowy w stosunku do tego, co przedstawiliśmy 26 lutego, będzie dostępny" - powiedział w czwartek Buda na briefingu prasowym.

Buda przypomniał, że Krajowy Plan Odbudowy przyjmuje Rada Ministrów i on nie podlega procedurze parlamentarnej, ustawowej. "My przygotowujemy taki dokument na jutro, na tryb obiegowy, prawdopodobnie Rady Ministrów albo na Radę Ministrów i późnej wysyłamy do Komisji Europejskiej. Ten dokument nie podlega uchwale, czy też ustawie parlamentarnej" - zaznaczył.

Przypomniał, że termin wysłania KPO dla wszystkich krajów członkowskich mija 30 kwietnia.

"Komisja Europejska jednak zwraca uwagę, że prawie połowa krajów nie wyrobi się w tym terminie i Komisja dała 14 jeszcze dni na prace nad Krajowym Planem Odbudowy. My umówiliśmy się, że już 30 kwietnia wyrobimy się i ten dokument przekażemy. Oczywiście te dwa tygodnie zostawiamy sobie na doprecyzowanie jakiś szczegółów, ale do 30 kwietnia, czyli jutro do północy postaramy się ten dokument wysłać. Mamy zakończone prace" - powiedział.

Wiceminister pytany był o rolę Komitetu Monitorującego. "Komitet Monitorujący będzie miał podstawowe, zasadnicze role w Polsce w zarządzaniu tym Krajowym Planem Odbudowy. W związku z tym będzie wpływał na kryteria wyborów, będzie wpływał na zasady konkursów, na to, co się na bieżąco dzieje w Krajowym Planie Odbudowy. Będzie mógł monitorować również wydawanie tych środków" - tłumaczył Buda.

Wskazywał, że rola Komitetu Monitorującego ma być bardzo podobna do komitetów monitorujących, które dzisiaj funkcjonują w poszczególnych programach operacyjnych - albo krajowych, albo regionalnych.

"W przypadku stwierdzenia jakiś uwag, nieprawidłowości (Komitet Monitorujący - PAP) będzie mógł zareagować, będzie można głosować nad zmianą postępowania danego kryterium, danego konkursu, danego zadania, danej wiązki projektów. Będzie miał pełne kompetencje w tym zakresie" - dodał.

Zdaniem Budy w Platformie Obywatelskiej Krajowy Plan Odbudowy jest "przedmiotem konfliktu, bo wielu prominentnych działaczy PO jest samorządowcami". "I oni po te środki chcą sięgnąć. I dzisiaj jest walka frakcyjna samorządowców z Platformy Obywatelskiej z parlamentarzystami o decyzję w tej sprawie" - mówił wiceminister.

Jak podkreślił, "rzeczywiście ja tutaj Rafałowi Trzaskowskiemu się absolutnie nie dziwię, bo coś w tej Warszawie rzeczywiście chce zrobić i te inwestycje chciałby zrealizować. W związku z tym absolutnie w jego interesie jest to, żeby ten Krajowy Plan Odbudowy i środki europejskie w ogóle, jako takie, przyjąć i z nich skorzystać" - powiedział. "Mam nadzieje, że jego siła w partii, że jego siła kolegów i innych samorządowców jest na tyle duża, że będzie w stanie przekonać parlamentarzystów, w tym i Borysa Budkę, do tego, żeby poparli fundusze europejskie na najbliższe lata w Polsce" - dodał.

W 2020 r. przywódcy państw członkowskich na unijnych szczytach w Brukseli wynegocjowali kształt unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz zupełnie nowego instrumentu finansowego UE, Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Aby uruchomić wypłatę środków z FO, kraje członkowskie muszą ratyfikować grudniową decyzję Rady Europejskiej o zwiększeniu zasobów własnych UE. Z kolei podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE; w środę projekt został opublikowany na stronach internetowych Sejmu. Ratyfikacja decyzji o zasobach własnych przez kraje członkowskie jest konieczna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy. Podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy.

Także we wtorek doszło do spotkania przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim i przedstawicielami klubu PiS ws. Funduszu Odbudowy i KPO. Obie strony zakomunikowały potem, że doszło do porozumienia w sprawie poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy - zostały przyjęte propozycje Lewicy do tego dokumentu.

Inne kluby opozycyjne, m.in. PSL i KO skrytykowały postawę Lewicy, zarzucając jej "zdradę opozycji, wyborców i polskiej demokracji" oraz że zapomniała o "wspólnych opozycyjnych postulatach i żadnego z nich nie wynegocjowała i nie wymusiła na rządzie".

