Buda: zmiany demograficzne i postępująca automatyzacja wśród wyzwań na najbliższe 30 lat

Zmiany demograficzne, postępująca automatyzacja, wyludnianie się obszarów, silna urbanizacja i migracje to jedne z wyzwań na najbliższe 30 lat, które będą wpływały na sposób prowadzenia polityki publicznej - mówił w środę wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pracuje nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 (KRK 2050). Ma to być dokument, który będzie identyfikował kluczowe światowe i krajowe trendy kształtujące przyszłość w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej, wskazywał najważniejsze wyzwania dla Polski, formułował możliwe scenariusze rozwojowe i rekomendował strategiczne wybory w ramach polityk publicznych w perspektywie roku 2050.

W środę odbywa się ostatnie, piąte z cyklu, spotkanie ekspertów oraz wysłuchanie publiczne w ramach prac nad KRK, tym razem poświęcone społeczeństwu i jakości życia.

Jak mówił wiceminister Buda otwierając spotkanie, na podstawie rozmów z ekspertami zostaną sformułowane najważniejsze wyzwania stojące przed Polską i możliwe scenariusze rozwoju na najbliższe 30 lat. "Aby sformułować te wyzwania analizujemy trendy społeczno-gospodarcze. Z najnowszych globalnych badań wynika, że pogłębiają się różnice gospodarcze i społeczne pomiędzy poszczególnymi obszarami i między ludźmi, na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim. Wraz z różnicami pojawiają się zarówno szanse, jak i zagrożenia. Wymaga to skoordynowanej i uzgodnionej polityki publicznej uwzględniającej różnorodność potencjałów i oczekiwań" - podkreślił wiceszef MFiPR.

Wśród trendów kształtujących przyszłość wymienił m.in. zmiany demograficzne: kurczenie się populacji, zmniejszanie dzietności i starzenie się społeczeństwa w państwach zachodnich, a z drugiej strony przyrost populacji w krajach azjatyckich. Wskazał też na postępującą automatyzację i robotyzację pracy oraz coraz większe wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych. "To, co się dzieje w sferze społecznej i gospodarczej będzie wpływało na otaczającą nas przestrzeń. Wyludnianie się obszarów, silna urbanizacja, migracja, rosnąca mobilność będą wymagały odpowiedniej reakcji tak, aby zapewnić sobie przyjazną, funkcjonalną przestrzeń do życia. Wszystkie te zjawiska nie pozostaną bez wpływu na sposób prowadzenia polityk publicznych w poszczególnych sferach życia" - zauważył Buda.

Dodał, że Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 ma być kluczowym dokumentem w krajowym systemie planowania i zarządzania polityką rozwoju, który będzie punktem odniesienia w podejmowaniu strategicznych wyborów dokonywanych przez rząd do 2050 r.

W ramach prac na KRK od 17 września resort prowadzi wysłuchania publiczne i debaty eksperckie. Wcześniej odbyły się cztery spotkania pod hasłem: "Świat, Europa i Polska", "Transformacja gospodarki", "Środowisko i zielona transformacja" oraz "Nowe technologie".

