Budka: działalność przedsiębiorców stanęła pod znakiem zapytania

Jesteśmy po spotkaniu z przedsiębiorcami, których działalność niestety stanęła pod znakiem zapytania, otrzymali olbrzymie podwyżki rachunków m.in. za energię - mówił w czwartek szef klubu KO Borys Budka. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki wskazywał, że potrzebne jest "natychmiastowe działanie".

Klub Koalicji Obywatelskiej zorganizował w czwartek w Sejmie konferencję, a wcześniej spotkanie z przedsiębiorcami pt. "PiS niszczy przedsiębiorców".

"Jesteśmy po spotkaniu z przedsiębiorcami, ludźmi, którzy od wielu lat prowadzą swoje biznesy, zatrudniają dziesiątki osób (...), ciężko pracują i niestety ich działalność stanęła pod znakiem zapytania.

Część z nich już zamknęła swoje przedsiębiorstwa, tylko dlatego, że otrzymali olbrzymie, horrendalne, niespotykane wcześniej podwyżki rachunków m.in. za energię elektryczną czy za gaz" - powiedział szef klubu KO Borys Budka.

Jego zdaniem "to, co dzieje się w ostatnim czasie, stanowi wielkie zagrożenie dla polskich małych i średnich firm, zagrożenie dla rynku pracy, ale przede wszystkim - dla egzystencji dziesiątek tysięcy osób, które utrzymują się ze swojej ciężkiej pracy". "Na nic zdadzą się pseudotarcze pana (Jacka) Sasina, jeśli nie będzie wsparcia dla polskiego biznesu, nie będzie gwałtownego zahamowania tego, co dzieje się na rynku między innymi cen energii" - dodał Budka.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił na spotkaniu z przedsiębiorcami, że to, "co wychodzi z Polskiego Ładu, to: bogatym zabrać, biednym zabrać i zrobić z tego tyle przepisów, że nikt z tego nic nie zrozumie". "Chciałem państwa zapewnić, że w Senacie staraliśmy się ten Polski Ład czy +polski bezład, bałagan+ poprawić. Wprowadziliśmy mnóstwo sensownych zmian, niestety w Sejmie one zostały blokowo wyrzucone" - dodał.

Według Grodzkiego, sytuacja "jest dramatyczna". "Pacjent jest na krawędzi zejścia i jest potrzebne pilne, natychmiastowe działanie, inaczej nie pojedyncze firmy, nie dziesiątki firm, ale tysiące firm małych, średnich zniknie" - powiedział.

W spotkaniu i konferencji KO udział wzięli przedsiębiorcy m.in. Maciej Mielczarski, reprezentujący branżę piekarzy. "Przez cały ubiegły rok borykaliśmy się z pełznącą podwyżką cen mąki. (...) Cena w dużym hurcie jest dwa razy wyższa niż na początku roku 2021. To nie jest koniec podwyżek mąki" - wskazywał.

Jak mówił, "dziś największym problemem są koszty mediów". "Jeśli koszty są - 10 tys. zł miesięcznie dla bardzo małej piekarni, to będą teraz 40 tysięcy. Takich kosztów nigdy nie mieliśmy" - kontynuował. Jak dodał, efektem wszystkich wzrostów prowadzenia działalności musi być podwyżka cen pieczywa, "bo ktoś musi to pokryć". Według Mielczarskiego, cena chleba może wynieść w granicach 12-15 zł.

Jak mówił Robert Skłodowski z Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl. "rząd zafundował nam na nowy rok kilka prezentów w postaci wprowadzenia Nowego Ładu, ale również w postaci podwyżki cen energii". Jego zdaniem, Polski Ład "to niesamowity model wyłudzenia pieniędzy od przedsiębiorców". "Musimy mieć świadomość, że za to zapłacimy wszyscy - w pierwszej kolejności przedsiębiorcy, następnie obywatele, bo ceny za chleb i każdą inną usługę przedsiębiorcy przeniosą na zwykłego Kowalskiego" - dodał. "Apelujemy do pana premiera - panie premierze, na litość boską, wstrzymaj się pan i zawieś ten Polski ład, bo w czerwcu połowa firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw upadnie" - oświadczył Skłodowski.

Ireneusz Wróbel, prowadzący sklepy w polskiej sieci handlowej Lewiatan, mówił: "Dziś sytuacja jest na tyle krytyczna, że nie zastanawiamy się, +czy+ tylko tak naprawdę +kiedy+ zamkniemy nasze sklepy. Bardzo apelujemy o to, by pójść po rozsądek do głowy i pozwolić nam prowadzić biznesy".

Rzecznik rządu Piotr Müller wskazywał we wtorek, że rząd nie stoi obojętnie, gdy pojawiają się podwyżki cen. Wskazał na wprowadzenie tarcz antyinflacyjnych, a wcześniej tarcze antykryzysowe.

Senat na rozpoczętym w czwartek posiedzeniu zajmie się m.in. ustawami: o ochronie odbiorców gazu i zamrażającą stawki taryf w roku 2022 oraz o obniżeniu VAT na żywność, paliwa i energię.

Ustawa o ochronie odbiorców gazu wyklucza możliwość podwyższenia cen i stawek taryfowych gazu w 2022 r. Przewiduje, że ceny paliw gazowych zostaną zamrożone na poziomie cen zawartych w taryfie tzw. sprzedawcy z urzędu, ustalonej na okres 1 stycznia - 31 grudnia 2022 r. Nowela ustawy o VAT przewiduje czasowe obniżenie do zera stawek tego podatku na żywność, nawozy i gaz, do 5 proc. na ciepło, oraz do 8 proc. na paliwa.

Ustawa jest elementem tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i ma wejść w życie 1 lutego. Obniżone stawki VAT mają obowiązywać do 31 lipca 2022 r. Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. - jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu, zakładająca m.in. podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.

