Budka: normalność wraca do woj. śląskiego

Normalność wraca do woj. śląskiego – mówił na poniedziałkowym wieczornym briefingu szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, nawiązując do zmiany większości w tamtejszym sejmiku.

W poniedziałek wieczorem nowa sejmikowa większość kolejno powołała nowego wiceprzewodniczącego Stanisława Gmitruka z PSL, odwołała dotychczasowego przewodniczącego Jana Kawuloka z PiS i wybrała nowego przewodniczącego sejmiku, prof. Marka Gzika z Koalicji Obywatelskiej.

Następnie marszałek regionu Jakub Chełstowski poinformował, że wicemarszałek Wojciech Kałuża (wybrany z Nowoczesnej przeszedł do PiS, dając mu większość) złożył rezygnację, wnioskując o przegłosowanie tej zmiany, a także o głosowanie ws. odwołania członków zarządu z poparcia PiS Dariusza Starzyckiego i Izabeli Domogały (oboje z PiS). Rezygnację z funkcji członka zarządu złożyła też potem Beata Białowąs, reprezentująca w nim Solidarną Polskę.

Zmianę większości spowodowało przystąpienie przez marszałka regionu Jakuba Chełstowskiego wraz z trojgiem dotychczasowych radnych PiS do nowego klubu Ruchu Samorządowego "Tak! Dla Polski". Radni nowego klubu głosowali następnie z dotychczasową opozycją: KO, SLD i PSL.

"Dzisiaj w Sejmiku Woj. Śląskiego powstała nowa koalicja. (…) Najważniejsze jest proste przesłanie, że ten oszukany werdykt wyborców, który był zupełnie inny, a który na skutek zdrady pana Kałuży został wywrócony, dzisiaj odchodzi w niebyt" - ocenił na briefingu szef klubu KO.

"Dzisiaj pan poseł ze Śląska Mateusz Morawiecki próbował zrobić wszystko, żeby jeszcze przekonać tych radnych, którzy opuścili ten tonący statek. Czwórka radnych PiS opuściła ten tonący statek, bo wie doskonale, że szkodnicy z Warszawy działają również na szkodę woj. śląskiego" - przekonywał szef klubu parlamentarnego KO.

Budka uznał, że prof. Marek Gzik, jako nowy przewodniczący sejmiku, gwarantuje jego merytoryczną pracę, ale gwarantuje też, że sprawy śląskie będą załatwiane na Śląsku; "że nie będzie wycieczek do Warszawy, że nie będzie tego, co stało się wizytówką poprzedniego zarządu woj. śląskiego - tego ciągłego konfliktu, tego, co niestety powodowało, że woj. śląskie traciło na znaczeniu" - mówił.

"Prof. Marek Gzik gwarantuje również dialog w sejmiku, spokój, a jego doświadczenie jest dla nas najlepszą rekomendacją tego, że sejmik będzie bardzo dobrze zarządzany (…) i że normalność wraca do woj. śląskiego" - zaznaczył. "Można powiedzieć, po czterech latach karma wróciła" - dodał. "Wicemarszałkiem Wojciech Kałuża przestaje być, ale myślę, że tym symbolem zdrady pozostanie na zawsze" - uściślił Borys Budka.

"Dzisiaj Śląsk, jutro cała Polska" - zawołał przewodniczący śląskiej Platformy Wojciech Saługa. "Dzisiaj równo cztery lata temu od tej słynnej zdrady radnego Kałuży Sejmik Woj. Śląskiego jest znowu w tych prawowitych rękach, rękach Koalicji Obywatelskiej, rękach wyborców, którzy wybrali i ta władza nam została w sejmiku odebrana poprzez tę zdradę" - mówił Saługa.

"Pan Jarosław Kaczyński wczoraj i przedwczoraj, jeżdżąc po Śląsku jeszcze próbował zapanować nad tą sytuacją, ale dzisiaj widzimy, że już członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcą być w Prawie i Sprawiedliwości, a PiS traci moralne prawo do rządzenia, - ocenił szef śląskiej Platformy.

Nawiązując do poniedziałkowych zmian w Sejmiku Woj. Śląskiego, m.in. wyboru prof. Gzika na przewodniczącego sejmiku, Saługa podkreślił, że oznacza to początek współpracy w nowym układzie. "Przystąpimy zaraz do pracy nad budżetem woj. śląskiego i bierzemy odpowiedzialność za to, co dzieje się w woj. śląskim" - zadeklarował.

Przewodniczący Gzik, dziękując radnym za okazane zaufanie, ocenił, że poniedziałkowe zmiany oznaczają "zamianę dyktatu z Warszawy na dialog, na rozmowę". "Myślę, że Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska niejednokrotnie dawała wyraz temu, że słuchamy i prowadzimy dialog po to, aby tworzyć lepszą jakość" - zaznaczył.

"Jesteśmy przed nową perspektywą; nowa perspektywa unijna to 20 mld zł dla woj. śląskiego. Niebagatelna kwota, chcemy wydać to efektywnie, chcemy zamienić tę kwotę na autentyczny rozwój naszego rozwoju. Ale chcemy rozwijać się w taki sposób, aby jednocześnie uszanować Zielony Ład, uszanować etos pracy, tradycję, różnorodność Śląska, wielobarwność" - mówił.

"Moją rolą jest utworzenie platformy dialogu, wsłuchanie się w głos nie z daleka, ale z wewnątrz, ze Śląska, głos różnych środowisk, upodmiotowienie tych środowisk, zaproszenie do współpracy, wypracowanie wspólnych zadań, najpierw diagnoza, później założenia, cele i realizacja konsekwentna po to, żeby, jak się spotkamy, po zakończeniu kolejnej perspektywy, wszyscy tu, na Śląsku i w kraju, mieli z tego satysfakcję" - zadeklarował Gzik.

Nowy wiceprzewodniczący sejmiku Stanisław Gmitruk z PSL zadeklarował wsparcie - wraz z radnymi SLD - Koalicji Obywatelskiej.

Radni PiS poinformowali, że mimo wątpliwości prawnych zgodzili się na zaproponowany przez opozycję sposób procedowania poniedziałkowej sesji sejmiku (chodziło o przegłosowanie złożonych wnioskami formalnymi zmian w porządku obrad), a także, że "w najbliższym czasie" złożą wniosek o odwołanie Chełstowskiego, w związku z tym, że objął on swoją funkcję z rekomendacji klubu PiS. Z kolei politycy opozycji w tym śląska posłanka Nowoczesnej Monika Rosa zarzucili PiS obstrukcję obrad i złamanie przez przewodniczącego sejmiku art. 231 Kk (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza).

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w rozmowie z PAP zarzucił z kolei Chełstowskiemu, iż obecna sytuacja "w sejmiku śląskim, w zarządzie województwa jest wynikiem lokalnych interesów i interesików", które - jak mówił Sobolewski - ma nadzieję, "niedługo zostaną wyjaśnione".

