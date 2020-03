Budka o RBN: będę oczekiwał konkretów i domagał się przedstawienia przez premiera strategii

Będę oczekiwał konkretów, przede wszystkim w sferze zdrowotnej, i będę domagał się od premiera Mateusza Morawieckiego przedstawienia strategii - powiedział w poniedziałek szef PO Borys Budka o posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które rozpocząć ma się w południe.

Pytany w Radiu Plus, czy jego partia będzie zgłaszać poprawki do projektu rządowego pakietu antykryzysowego, odpowiedział, że tak. "To oczywiste, że będziemy zgłaszać poprawki" - powiedział Budka.

"Tak samo nie zgodzimy się na to, by w jakiś sposób łamiący polską konstytucję próbować przyjmować tego typu rozwiązania - nie wiem - z domu, zdalnie. Po to jest marszałek Sejmu i po to mamy Sejm, żeby dobrze zorganizować pracę. Ale nie może być tak, że pod pozorem walki z kryzysem będzie można podejmować działania niezgodne z prawem" - podkreślił.

Budka przypomniał, że w poniedziałek w formie wideokonferencji odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. "Przez cztery lata Rada bodajże zebrała się raz. Nagle teraz w tej sytuacji, gdzie powinniśmy rozmawiać na Konwencie Seniorów, o tym, jak zorganizować Sejm - znowu z przyczyn wyborczych jest zwoływana RBN. Ja będę oczekiwał konkretów, przede wszystkim w sferze zdrowotnej" - powiedział.

"Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy na końcu - jeśli chodzi o państwa europejskie - w liczbie robionych testów. Ja mam nieodparte wrażenie, że rząd nie przyjął żadnej strategii walki z koronawirusem, jeśli chodzi o tę sferę zdrowotną" - mówił przewodniczący PO.

"Będę domagał się od pana premiera przedstawienia strategii" - podkreślił Budka. "Codziennie słyszymy od lekarzy, pielęgniarek, z polskich szpitali, że na skutek braku odpowiednich zabezpieczeń dla lekarzy, czy pielęgniarek, czy ratowników, zamykane są kolejne oddziały szpitalne i może się okazać, że wkrótce wobec braku tej strategii zacznie nam brakować miejsc w szpitalach" - powiedział, dodając, że "to jest największe niebezpieczeństwo".

Przewodniczący PO wymienił kilka konkretnych postulatów jego partii, m.in. "zwolnienie na czas kryzysu i umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcom oraz pracownikom, którzy nie mogą świadczyć pracy w tym okresie". "Druga bardzo istotna kwestia, która jest przed nami - to ustawa, której projekt przyjął Senat. Niedługo, w przyszłym tygodniu skończą się zasiłki dla osób, które muszą się opiekować dziećmi w domu ze względu na zamknięte żłobki, przedszkola, szkoły" - mówił. Budka zwrócił uwagę, że projekt ustawy został przyjęty 9 dni temu przez Senat i "niestety w proponowanym porządku obrad na razie się nie znalazł".

"Prosiłem pana premiera Morawieckiego, by tego typu dokumenty (jak projekt pakietu antykryzysowego) były niezwłocznie przesyłane klubom parlamentarnym, byśmy mogli niezwłocznie do nich się odnosić, proponować własne rozwiązania. Niestety, z informacji medialnych wynika, że absolutnie te działania mają charakter bardziej biurokratyczny, aniżeli prawdziwej pomocy" - mówił Budka.

"My chcemy realnej pomocy, by żaden Polak nie stracił pracy, żadna polska firma nie została zamknięta" - podkreślił.

Zdaniem Budki, "że rząd absolutnie nie diagnozuje w należyty sposób tego, co mówią przedsiębiorcy". "Ta propozycja zwolnienia z ZUS-u i płacenia minimalnego wynagrodzenia za czas przestoju przez państwo - była zgłoszona przez nas w pakiecie bezpieczeństwa, przez Koalicję Obywatelską (KO)" - podkreślił.

Jak dodał, "rząd wówczas był głuchy". "Usłyszałem od pana premiera Morawieckiego, że na to nie ma środków. Pani minister Emilewicz na naszym wirtualnym spotkaniu również o tym mówiła. Później robi się ustawkę pana prezydenta z panią prezes ZUS-u, no i jednak pan prezydent mówi: +tak, trzeba to zrobić+" - mówił lider PO.

Budka zaznaczył, że chciałby też, żeby rząd "skończył zajmować się PR-em i kampanią pana prezydenta, a rzetelnie, w sposób odpowiedzialny podszedł do rozwiązywania problemów". "Gdyby rząd zgodnie z konstytucją wprowadził stan klęski żywiołowej - to już dawno mieliby narzędzia rządzący do tego, by skuteczniej walczyć z tą epidemią" - ocenił.

Przewodniczący PO zwrócił uwagę, że "w tej chwili nie mamy do czynienia z klasycznym kryzysem finansowym". "Nie mamy do czynienia z sytuacją, która była w 2008 r. Tutaj chodzi o to, by jak najszybciej przeciwdziałać zwalnianiu polskich pracowników z firm, które na dziś nie mogą produkować, nie mają zamówień, nie mogą świadczyć działalności. To jest istota tego kryzysu" - stwierdził.

"Dlatego proponujemy, jako KO, nie tylko zwolnienie ze składek osób, które wykonują działalność gospodarczą, ale przede wszystkim nieobciążanie tymi składkami pracowników, którzy nie mogą dzisiaj pracować. To jest istota tego problemu" - powiedział Budka.