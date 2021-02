Budka: priorytetem państwa powinien być człowiek

Priorytetem państwa powinien być człowiek i wszystkie działania, które służą gospodarce, które służą przedsiębiorcom, mają na celu zapewnienie pewności jutra każdego, nie tylko osób, które posiadają własne działalności gospodarcze - podkreślał w sobotę lider PO Borys Budka.

Szef PO zaprezentował w sobotę pakiet rozwiązań - "Receptę na kryzys". Jak podkreślał, z wydarzeń ostatniego roku należy wyciągnąć "trzy najważniejsze lekcje, które dotyczą zmiany priorytetów". "Priorytetem państwa powinien być człowiek i wszystkie działania, które służą właśnie gospodarce, które służą przedsiębiorcom, mają na celu pewność jutra każdego, nie tylko osób, które posiadają własne działalności gospodarcze" - mówił Budka.

Według niego dobrze zaprojektowany plan pomocowy państwa powinien zakładać wsparcie zarówno dla przedsiębiorców, dla pracowników, jak i samorządów. "Tak należy myśleć o Polsce, tak powinniśmy myśleć o planach gospodarczych" - przekonywał Budka.

Priorytetem - jak podkreślał - powinni być ludzie młodzi. "Bardzo często do tej pory byliście pomijani, byliście przesuwani gdzieś tam na koniec, nikt nie myślał o tym, co dla was jest najważniejsze. Dominowały liczby, slajdy, mamy nawet jednego ministra od Power Pointu, który - jak widać z doniesień medialnych - nawet swoją wiedzę czerpie sprzed 10 lat, ale my chcemy was przesunąć na początek tej kolejki" - zadeklarował lider PO, zwracając się do młodego pokolenia.

Zwrócił uwagę, że to właśnie młodzież mówi o ekologii, emeryturach, podatkach i edukacji. "To wy pokazujecie te priorytety i dzisiaj ta recepta na polską gospodarkę, na kryzys musi odpowiadać na te wyzwania, o których wy mówicie" - zaznaczył Budka.

Jego zdaniem pomoc państwa musi być także solidarna. "Nie może być tak, że ktoś jest pomijany w pomocy dlatego, że mieszka w miejscowości, która jest zbyt mała, albo zbyt duża. Albo że ma tylko małą czy dużą firmę. Solidarność polega na tym, że państwa pomaga wszystkim, którzy znajdują się w potrzebie, bez względu na to czy mieszkają w dużej czy małej gminie, bez względu na to, czy prowadzą duży czy mały biznes. I wreszcie bez względu na to, czy mają taki czy inny kod PKD" - wskazywał Budka.

Solidarność - dodał - oznacza również, że "jeżeli państwo blokuje jakąś działalność, to musi pomóc wszystkim, którzy ucierpieli i nie może wyłączać z odszkodowań tych, którzy się państwu nie podobają".