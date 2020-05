Budka: Trzaskowski pokaże, że samorząd działa lepiej niż państwo PiS

Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie pokazywał w kampanii, że samorząd działa lepiej niż państwo PiS i jak ważna jest decentralizacja – powiedział we wtorkowej rozmowie w Radiu Piekary przewodniczący PO Borys Budka.

"Prezydent Warszawy będzie znakomitym przekaźnikiem dla opinii publicznej tego, co się dzieje się w samorządach. To bardzo ważne, by pokazać, że kiedy państwo sobie nie radzi, samorządowcy wykonują często ponadnormatywnie swoje obowiązki. Rafał Trzaskowski wspólnie z wójtami, burmistrzami nie pozwolili na nielegalne przekazywanie danych Poczty Polskiej. Będzie mówił o tym, że bez zmian ustawowych w sferze finansowania samorządów grozi nam zapaść w tej sferze" - powiedział Borys Budka.

"Kampania prezydencka będzie okazją, by stoczyć bój o samorządy, o Polskę samorządową, zdecentralizowaną. To pokazanie, że państwo najlepiej działa, kiedy problemy są rozwiązywane na dole. Rafał Trzaskowski będzie pokazywał, o ile lepiej samorząd potrafi działać niż państwo PiS" - dodał.

Według lidera Platformy Obywatelskiej różnica w sondażach w poziomie poparcia dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Rafała Trzaskowskiego wynika m.in. z faktu odwołania wyborów 10 maja. "Wyborcy chcą iść do uczciwych i bezpiecznych wyborów. My prowadzimy regularne badania i wiedzieliśmy, skąd bierze się różnica w poparciu dla Koalicji Obywatelskiej i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. W wyborach parlamentarnych w odległej przyszłości wyborcy deklarowali 30-procentowe poparcie dla KO, ale jednocześnie zdecydowana większość mówiła, że w maju nie pójdą głosować. W momencie, kiedy wrzuciliśmy do kosza wybory Kaczyńskiego, wyborcy powiedzieli: tak, do normalnych wyborów pójdziemy i wróciliśmy na drugie miejsce w sondażach" - powiedział Borys Budka.

Pytany o to, jak Rafał Trzaskowski będzie łączył obowiązki prezydenta stolicy w trudnym również dla samorządów czasie z kampanią prezydencką Budka zapewnił, że kandydat nie zrzeknie się obecnej funkcji. "Będzie tak prowadził kampanię, jak świętej pamięci Lech Kaczyński czy Andrzej Duda, który jest urzędującym prezydentem i nie zrzekł się tej funkcji. Tak już jest, że trzeba pewne rzeczy łączyć" - powiedział.