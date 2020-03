Budka w wywiadzie dla "GW": Propozycje rządu to za mało

Czy odroczenie płatności do ZUS oznacza, że fryzjerka za trzy miesiące będzie musiała zapłacić skumulowaną zaległość 4,5 tys. zł? Skąd weźmie na to pieniądze? - mówi lider PO Borys Budka w wywiadzie opublikowanym w piątkowej "GW".

Budka odpowiadając na pytanie jak ocenia rządowy pakiet ratunkowy, odparł, że "te ogólnikowe propozycje to za mało". "Mówi się o odroczeniu płatności do ZUS. To np. fryzjerka czy fizjoterapeuta za trzy miesiące będą musieli zapłacić skumulowaną zaległość 4,5 tys. zł? Skąd oni wezmą na to pieniądze?" - pytał Budka w "Gazecie Wyborczej".

"My proponujemy, by zwolnić ludzi z płacenia danin, głównie składek ZUS-owskich w czasie kryzysu. I w tym okresie te osoby powinny dostawać minimalne wynagrodzenie" - dodał.

Mówił również, że "prezydent snuje taką nieprawdziwą opowieść, że sami sobie poradzimy, aby potem media rządowe mogły powiedzieć, jaki to rząd PiS jest dzielny". "Środki unijne -32 mld zł - są do naszej dyspozycji. 20 mld zł powinno pójść na służbę zdrowia: na godziwe płace dla pracowników ochrony zdrowia, którzy 24 godziny na dobę walczą z koronawirusem. I na zwiększenie liczby testów. Dla lekarzy i personelu medycznego, dla policjantów" - tłumaczył.

Zdaniem Budki "trzeba wprowadzić stan klęski żywiołowej. (...) Ustawa jest potrzebna po to, aby łatwo przesyłać środki do samorządów i administracji rządowej na określone zadania. Dodał, że "rząd nie chce wprowadzić tego stanu, choć wiele rozwiązań tam przewidzianych już zastosowano, bo nie chce przesuwać wyborów prezydenckich".