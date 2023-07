Na terenie stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku odbyła się uroczystość położenia stępki pod czwarty z serii nowoczesnych niszczycieli min projektu 258 typu Kormoran II - podała w komunikacie 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.

We wtorek (25 lipca) w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku odbyła się ceremonia położenia stępki pod budowę niszczyciela min dla polskiej Marynarki Wojennej.

Nowa jednostka wzmocni 12 Dywizjon Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

Położenie stępki oznacza zakończenie etapu prefabrykacji wstępnej kadłuba, od którego rozpoczyna się montaż poszczególnych elementów jednostki pływającej w całość. Poprzedziło je palenie blach, które odbyło się pod koniec marca, i które było symbolicznym początkiem budowy czwartego niszczyciela min projektu 258 typu Kormoran II.

Jak podała w komunikacie 8. Flotylla Obrony Wybrzeża, przyszły ORP Jaskółka o nr burtowym 604 będzie pierwszym z trzech przeznaczonych dla świnoujskiego 12 Dywizjonu Trałowców z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Wyjaśniono, że zgodnie z przeznaczeniem niszczyciele min typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi. Dotyczy to zarówno operacji w polskiej strefie ekonomicznej, jak i misji w grupach taktycznych na Morzu Bałtyckim i Północnym (zespoły okrętów NATO, EU, bądź wielonarodowych sił koalicyjnych).

Trzy tego typu okręty służą już w Marynarce Wojennej RP

W komunikacie przypomniano, że w czerwcu 2023 r. w trakcie obchodów Święta Marynarki Wojennej, w świnoujskim Porcie Wojennym, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę 3 kolejnych niszczycieli min projektu 258, które zasilą 12 Dywizjon Trałowców w Świnoujściu, wraz z pakietami wsparcia logistycznego. Podano, że stronami umowy są Skarb Państwa - Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. wraz z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A.

Wartość umowy to ok. 2,5 mld zł brutto, a okręty, które trafią do 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, zostaną dostarczone w latach 2026-2027.

Razem z prototypowym okrętem serii ORP Kormoran oraz seryjnymi jednostkami ORP Albatros i ORP Mewa, służącymi już w gdyńskim 13 Dywizjonie Trałowców, kolejne okręty będą wchodziły w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Łącznie 6 okrętów projektu 258 typu Kormoran II wejdzie w skład 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

