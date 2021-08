Budowlańcy nie żałują założenia firmy, a większość transportowców już tak

W budownictwie żaden z prezesów czy właścicieli firmy niż żałuje, że prowadzi tego typu biznes - wynika z badania dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Za to wśród firm transportowych 6 na 10 szefów czy właścicieli zarzeka się, że kolejny raz nie uruchomiłoby przedsiębiorstwa przewozowego.

Patrząc na wszystkie firmy łącznie, na tę samą drogę biznesową nie chciałby wejść co czwarty przedsiębiorca, przed dwoma laty odpowiadał tak co trzeci.

Najczęstsze wskazywane przyczyny niechęci do powrotu na znane sobie obszary działania, to brak wykwalifikowanych pracowników, kapitałochłonność branży, przeregulowanie przepisami i silna konkurencja.

Wśród firm transportowych sześciu na 10 szefów czy właścicieli zarzeka się, że kolejny raz nie uruchomiłoby przedsiębiorstwa w branży. Żadnych wątpliwości co do prowadzenia firmy w obecnej branży nie mają natomiast budowlańcy.

Przyczyny niechęci do nowego startu w tej samej branży są różne. Przedstawiciele handlu i przemysłu wspominają przede wszystkim o wymagających warunkach wysokiej konkurencyjności. Usługodawcy narzekają na kapitałochłonność, podobnie jak przedsiębiorcy transportowi, rozważają prowadzenie działalności poza granicami kraju.

Patrząc na wszystkie firmy łącznie na tę samą drogę biznesową nie chciałby wejść co czwarty przedsiębiorca, przed dwoma laty odpowiadał tak co trzeci. Najczęstsze wskazywane przyczyny niechęci do powrotu na znane sobie obszary działania, to brak wykwalifikowanych pracowników, kapitałochłonność branży, przeregulowanie przepisami i silna konkurencja.

Jak podkreślił prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak komentując dla PAP wyniki badania, sektor transportu ma jeden z wyższych udziałów firm z problemami w spłacie zobowiązań wobec dostawców i instytucji finansowych; płatności opóźnia niemal co dziesiąty podmiot. "To wyraźnie częściej niż w innych branżach i w odniesieniu do ogólnego zestawienia, gdzie jest to ok. 6 proc." - zwraca uwagę prezes BIG InfoMonitor. Dodał, że na koniec czerwca zaległości transportu przekroczyły 2,25 mld zł, po tym jak od marca zeszłego roku wzrosły o niecałe 0,2 mld zł.

Drugą branżą po transporcie, w której przedsiębiorcy najczęściej nie chcą ponownie prowadzić działalności identycznej jak obecnie jest handel. Firmy handlowej nie chciałby uruchomić co trzeci właściciel/szef. Zniechęceni do działalności gospodarczej w handlu przedstawiciele firm wskazują, że doświadczenia wyniesione z pandemii są jedną z przyczyn ich pesymistycznego podejścia. Handel to sektor, który wedle Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK ma najwyższe zaległości spośród wszystkich sektorów - obecnie to niemal 8,4 mld zł. Przez pięć kwartałów pandemii przeterminowane zobowiązania wzrosły o ponad 0,6 mld zł. Grzelczak zwraca uwagę, że istotne znaczenie ma czym się handluje, gdzie, kogo się zaopatruje i w jaki sposób. "Gdy jedne firmy się kurczą innym przybywa klientów" - mówi.

Najwięcej wątpliwości i niepewności dotyczy przemysłu. Wprawdzie 14 proc., wobec 34 proc. przed dwoma laty, wprost deklaruje, że nie uruchomiłaby powtórnie podobnej firmy, jednak 48 proc. badanych nie wie, czy drugi raz zdecydowałoby się na taki krok. Z 59 proc. przekonanych do tego co robią przedstawicieli przetwórstwa przemysłowego pozostało dziś 38 proc. Wśród przyczyn zniechęcenia wymieniana jest m.in. kapitałochłonność i silna konkurencja. "Zaległości przemysłu miały w okresie pandemii dwucyfrową dynamikę wzrostu, podwyższyły się o niemal 0,9 mld zł do ponad 6,6 mld zł" - zauważa Grzelczak.

Żadnych wątpliwości co do prowadzenia firmy w obecnej branży nie mają natomiast budowlańcy. Przed dwoma laty, gdy koniunktura na rynku również była dobra, w dwóch przypadkach na dziesięć nie wykazywali woli do ponownego uruchomienia biznesu budowlanego, teraz takiej odpowiedzi nie udzielił nikt. 77 proc. badanych prezesów i właścicieli otworzyłoby firmę budowlaną jeszcze raz. Wątpliwości, czy to faktycznie dobry pomysł ma 23 proc. badanych.

Niemal równie dobrze jak w budownictwie wypada też atrakcyjność działania w usługach. Trzech na czterech przedsiębiorców powiedziałoby tak dla uruchomienia biznesu w swojej branży. Autorzy ankiety zastrzegli, że w badaniu uczestniczyły mikro, małe i średnie podmioty sprzedające towary i usługi innym firmom, zwykle oferujące też płatność z odroczonym terminem, nie ma tu więc punktów usługowych koncentrujących się np. na klientach detalicznych. Swoim usługowym biznesem zmęczonych jest 8 proc. respondentów, którzy uskarżają się na kapitałochłonność i przypuszczają, że lepiej wiodłoby by się im zagranicą.

Badanie zrealizowane przez Instytut Keralla Research, wśród mikro, małych i średnich firm, przeprowadzono na próbie 500 przedsiębiorstw, techniką wywiadów telefonicznych w lipcu 2021 r.

