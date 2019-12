Budżet Bielska-Białej uchwalony; 27 proc. wydatków to inwestycje

Bielscy radni uchwalili we wtorek budżet miasta na 2020 r. Dochody zaplanowano w wysokości 1,42 mld zł, a wydatki przekroczą 1,57 mld zł. Rzecznik magistratu Tomasz Ficoń poinformował, że na inwestycje zostanie przeznaczonych 27 proc. wydatków.

W 25-osobowej radzie miejskiej za przyjęciem uchwały budżetowej opowiedziało się 18 radnych z klubów Wspólnie dla Bielska-Białej (złożonego z radnych PO, lokalnego komitetu Jacka Krywulta oraz dwóch secesjonistów z PiS - PAP) i Niezależni.BB. Wstrzymało się sześciu radnych PiS. Jedna osoba nie głosowała.

Ficoń poinformował, że skonstruowanie projektu budżetu stanowiło ogromne wyzwanie. Wiązało się to m.in. z konsekwencjami decyzji władz centralnych o obniżeniu podatków. "Z punktu widzenia mieszkańców (…) zmiany te są bardzo korzystne. Niestety dla budżetu samorządu powodują znaczący ubytek wpływów z tytułu udziałów w PIT w 2020 r. oraz w latach następnych. Bielsko-Biała musiało obniżyć plan dochodów z tytułu udziału w PIT o 25 mln zł w stosunku do informacji przekazanych przez ministra finansów" - podał.

Rzecznik dodał, że kolejnym obciążeniem dla budżetu miasta będą skutki znacznego wzrostu płacy minimalnej.

"Biorąc pod uwagę powyższe czynniki (…) niezbędne było podjęcie decyzji o ograniczeniu wydatków w wielu obszarach funkcjonowania miasta, aby stworzyć bezpieczny i stabilny budżet" - zaznaczył.

Przyszłoroczne dochody w wysokości 1,42 mld zł są wyższe od osiągniętych w br. o 23,5 proc. 222 mln zł będzie pochodziło z funduszy UE. Tak wysoka kwota ma związek z kontynuacją trzech inwestycji: rozbudowy dwóch dróg, kluczowych w systemie komunikacyjnym miasta, a także budowie nowoczesnej bazy Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej.

Ficoń podał, że zaplanowano wydatki w wysokości ponad 1,57 mld zł. To o blisko 200 mln więcej niż w br. "Budżet ma charakter zdecydowanie proinwestycyjny. Biorąc pod uwagę środki unijne z perspektywy finansowej 2014-2020, wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 423 mln zł, czyli 27 proc. wydatków ogółem" - wskazał.

Największa inwestycja to rozbudowa części ulicy Cieszyńskiej wiodącej z centrum miasta na zachód. Prowadzi ona do dwóch osiedli, peryferyjnej dzielnicy Wapienica i dalej do gminy Jaworze. Koszt wynosi 113,3 mln zł. Z funduszy UE pochodzi 78,7 mln zł. Rozbudowa szpitala onkologicznego to z kolei koszt 62,5 mln zł, z czego 44,9 mln zł przekaże UE.

Wśród zaplanowanych inwestycji znalazła się m.in. także modernizacja miejskiej pływalni Panorama za 6,7 mln zł. Na budżet obywatelski przeznaczono 5 mln zł. Wydatki związane z poprawą powietrza w mieście to 10,5 mln zł. 13 mln zł miasto wpłaci do budżetu państwa jako tzw. Janosikowe.

Ogółem najwięcej w przyszłym roku miasto wyda na oświatę - 478 mln zł, pomoc społeczną i rodzinę - 316 mln zł, a także na utrzymanie dróg i komunikację miejską - 292 mln zł. Największy wzrost nakładów przewidziano w ochronie zdrowia - o 123 proc. Ma to związek z modernizacją "onkologa".

Deficyt w wysokości 141,5 mln zł gmina pokryje głównie z kredytu, a także m.in. z emisji obligacji komunalnych.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Bielska-Białej wynikający z ustawy o finansach publicznych wyniesie w 2020 r. 3,26 proc., przy dopuszczalnym poziomie 12,42 proc.