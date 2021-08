Budżet na 2022 r. przyjęty z 30 mld zł deficytu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt budżetu na 2022 r. Dochody budżetu mają wynieść 475 mld zł, wydatki 505,6 mld zł, a deficyt 30 mld zł, czyli 2,8 proc. PKB

Zgodnie z projektem, dochody budżetu mają wynieść 475 mld zł, wydatki 505,6 mld zł, a deficyt 30 mld zł, czyli 2,8 proc. PKB.

Wzrost PKB w 2022 r. wg projektu ustawy budżetowej ma wynieść 4,6 proc. w stosunku do oczekiwanych w tym roku 4,9 proc.

Zadłużenie sektora finansów publicznych na koniec 2022 r. ma wynieść 55,5 proc. PKB.

Podstawowe wskaźniki dotyczące przyszłorocznych finansów poznaliśmy w czerwcu, gdy Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok.



W dokumencie zapisano między innymi, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku wyniesie 4,3 procent, a średnioroczna inflacja ma wynieść 2,8 procent.



Teraz poznaliśmy ostateczne założenia przyszłorocznych finansów państwa.

Budżet z Polskim Ładem

"Rada Ministrów zaakceptowała projekt budżetu na 2022 r." - poinformował minister finansów Tadeusz Kościński podczas wtorkowej konferencji prasowej.



"Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2022 jest odpowiedzią na potrzeby polskiej gospodarki, która powraca na ścieżkę wzrostu po kryzysie związanym z pandemią. Zakładamy, że w tym roku PKB zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9 proc., a w 2022 r. tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc." - powiedział Tadeusz Kościński.



Trwa spotkanie prasowe online, podczas którego przedstawiamy projekt ustawy #budżet.owej na 2022 rok. Jej założenia prezentują minister Tadeusz #Kościński i wiceminister Sebastian #Skuza. pic.twitter.com/WPnUvZQlfk — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) August 24, 2021

Niższy deficyt w 2021 r.

Podczas konferencji prasowej poinformowano także, że tegoroczny deficyt budżetu będzie znacznie niższy od planowanego.



"Deficyt budżetu w 2021 roku, przy założeniu realizacji wszystkich wydatków budżetowych, szacowany jest na ok. 13 mld zł" - powiedział Sebastian Skuza.



W ustawie budżetowej na ten rok zaplanowany został deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Powodem tak mocnego spadku deficytu są wyraźnie wyższe od zapisanych w budżecie dochody.



"Dochody budżetu będą wyższe od planowanych o ok. 70 mld zł, do tego dochodzi wyższa wpłata z zysku NBP, dobre wpływy uzyskujemy także ze sprzedaży praw do emisji CO2" - powiedział Sebastian Skuza.

