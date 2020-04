Budżet państwa będzie bardzo niezrównoważony. Będą ogromne długi – powiedział w środę szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Zaapelował też o większe pieniądze na dodatkowe świadczenia.

Gawkowski w rozmowie w radiowej Jedynce wyraził nadzieję, że w wakacje epidemia koronawirusa będzie się wygaszała i wynaleziona zostanie szczepionka. "A gdzie tu teraz rozmowa o wyborach. Tu jest czas na to, żeby zabezpieczyć gospodarkę" - powiedział Gawkowski.

Polityk zwrócił uwagę, że w związku z epidemią budżet Polski będzie się radykalnie zmieniał. "Budżet będzie bardzo niezrównoważony, będą ogromne długi, bo nikt na świecie nie spodziewał się, że będziemy mieli epidemię" - zaznaczył.

Zdaniem Gawkowskiego w budżecie potrzebne jest więcej pieniędzy na dodatkowe świadczenia. W tym kontekście polityk w miejsce odroczenia płatności kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych zaproponował czasowe zwolnienie z obowiązku ich płacenia.

"Po drugie nie stać dzisiaj jest firm na utrzymanie pracowników, jeśli państwo im nie pomoże. Lewica proponuje 75 proc. dopłaty ze strony państwa, które później firma będzie mogła przełożyć na pracownika, pod warunkiem że utrzyma jego zatrudnienie" - wskazał Gawkowski.

Polityk przypomniał też, że Lewica apeluje o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. "Stan klęski żywiołowej to są działania pozwalające walczyć chociażby ze skutkami epidemii. Mówienie, że będą konieczne do wypłacenia odszkodowania, to kolejny fake news. To jest nieprawda" - dodał.